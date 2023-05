Bing con ChatGTP potenziato su Android e iOS: tutte le novità

Microsoft continua a sviluppare nuovi modi per integrare ed utilizzare Bing Chat, soprattutto per quanto riguarda la controparte mobile. Con un nuovo aggiornamento per il browser Edge su Android e iOS, l'azienda di Redmond ha potenziato le capacità del nuovo motore di ricerca con ChatGPT aggiungendo le scorciatoie tramite widget e la conversazione contestuale con il bot in base alla pagina che si sta visitando in quel momento.

Chat contestuale e widget: Bing Chat arriva su Edge mobile con tante novità

A partire da oggi, gli utenti potranno avviare una chat con Bing da PC e riprenderla direttamente su mobile esattamente da dove era sta lasciata. Questa nuova funzione è attualmente in fase di rollout sull'app mobile di Bing e sarà disponibile per tutti su iOS e Android entro la prossima settimana, insieme al widget che consentirà di interagire con il chatbot senza aprire l'app.

Le novità più grande, tuttavia, arriva con il nuovo aggiornamento del browser mobile Microsoft Edge: proprio come avviene sulla versione desktop, gli utenti potranno avere conversazioni contestuali con Bing in base alla pagina web che stanno visitando. Con un tap sull'icona del motore di ricerca infatti si potrà chiedere di realizzare un riassunto dell'articolo che stiamo leggendo, oppure evidenziare un particolare testo per chiedere spiegazioni al chatbot.

Anche in questo caso l'aggiornamento è in fase di rollout su Android e iOS, con la disponibilità per tutti prevista entro la fine della prossima settimana. Molto presto, inoltre, Bing potrebbe diventare il motore di ricerca predefinito per Mozilla Firefox, in una sfida dei search engine totalmente ravvivata dall'arrivo delle intelligenze artificiali.

