Google Campus: ecco la nuova statua dedicata ad Android 14

Ogni versione di Android ha una statua dedicata al Google Campus ed in occasione dell'evento I/O 2023 è stato possibile finalmente ammirare anche quella del prossimo major update del sistema operativo. In piena sintonia con quello che è il tema spaziale (che richiama la missione Apollo) del logo ufficiale di Android 14, anche la mascotte ha deciso di atterrare sulla Luna con un vestito da astronauta.

Il robottino verde vestito da astronauta omaggia Android 14 al Google Campus

Bugdroid, che per chi non lo sapesse è il nome ufficiale della mascotte di Android, ha fatto la sua apparizione in tuta da astronauta in occasione dell'evento che ha visto la presentazione di Pixel 7a, Pixel Fold e Pixel Tablet, oltre ad una valanga di nuove informazioni sui progetti legati all'intelligenza artificiale di Google.

Il logo di Android 14, infatti, è liberamente ispirato a quello della missione Apollo che per la prima volta ha portato la razza umana sulla Luna. A piedi della nuova statua di Bugdroid, infatti, possiamo vedere un pezzo del suolo lunare, segno tangibile della fonte di ispirazione di Google. La statua è esposta al Google Campus quindi, come tutte le altre, non è possibile andarle a vedere liberamente. Le prime foto, infatti, sono arrivate grazie a sviluppatori e giornalisti invitati all'evento I/O che si è tenuto proprio in quella location.

Android 14 arriverà su smartphone e tablet ufficialmente tra il mese di agosto e settembre, quindi presto arriverà il momento di pensare ad un nuovo tema per Android 15: cosa vi piacerebbe vedere per il logo e la statua del prossimo aggiornamento del sistema operativo? Fatecelo sapere nei commenti e torneremo qui tra qualche mese per scoprire se qualcuno di voi ha indovinato la previsione!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il