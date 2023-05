Google Bard sarà più semplice da utilizzare sui dispositivi Pixel

Così come Microsoft sta facendo con Bing Chat, anche Google si prepara a spingere forte la sua intelligenza artificiale Bard. Dopo un'attenta analisi di una inedita app di Big G, sono state trovate le prime tracce di un nuovo widget che consentirebbe l'accesso facilitato al chatbot direttamente da Android.

Google Bard sta per arrivare sui dispositivi Pixel con un Widget dedicato

Gli esperti di 9to5Google hanno scovato alcune tracce di un'app di Google dedicata a Bard AI, completa di widget che consentirebbe l'accesso semplificato direttamente dalla homescreen. Attualmente il chatbot è utilizzabile solo tramite browser (da pochi e selezionati utenti), ma presto arriverà anche su Android o almeno sugli smartphone della linea Pixel.

Non si sa ancora, infatti, se la nuova app sarà una esclusiva per i dispositivi prodotti direttamente da Google oppure se sarà liberamente installabile sugli smartphone con le più recenti versioni di Android. Bard potrebbe essere integrato anche in Google Search ma probabilmente per avere più dettagli bisognerà attendere l'evento I/O 2023 del 10 maggio.

L'evento vedrà protagonista anche il Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole di Google, accompagnato probabilmente dalle novità che andranno a caratterizzare i nuovi aggiornamenti di Bard e la sua disponibilità internazionale.

