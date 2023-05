Powkiddy V90 è la console portatile per il retrogaming a meno di 30€!

Avete nostalgia dei grandi giochi del passato e vorreste una piccola console per riprovare i titoli videoludici con cui siete cresciuti? Powkiddy V90 è il dispositivo dedicato al retrogaming adatto a voi, ora in offerta grazie ad un codice sconto targato GeekBuying!

Powkiddy V90 è una piccola console da gioco che vi ricorderà sicuramente il design del Game Boy Advance SP di Nintendo. Questo dispositivo è dotato di un sistema operativo Linux in grado di eseguire gli emulatori delle grandi console del passato.

Il dispositivo è dotato di un display IPS HD da 3″ con risoluzione 320 x 240 pixel e due speaker da 1W. La memoria interna può essere ampliata grazie al supporto per schede microSD, mentre la batteria a litio da 1200 mAh garantisce un'autonomia di almeno 4 ore di gioco. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

Powkiddy V90 è disponibile su GeekBuying al prezzo di 29,9€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto (con tanto di spedizione gratis).

Se non visualizzi correttamente il box sottostante, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a GeekBuying!