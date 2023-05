Doppio sconto sulle bici elettriche Eleglide M1 ed M1 Plus: risparmi fino a 180€!

Nonostante la giornata uggiosa siamo nel bel mezzo della primavera, il momento ideale per darsi alla mobilità green. Le giornate si fanno man mano più belle e viene voglia di muoversi in libertà, senza dover fare affidamento sull'auto oppure sui mezzi pubblici affollati. Le bici elettriche della serie Eleglide M1 sono disponibili con doppio sconto: non solo è presente un'offerta lampo dedicata ma c'è anche un coupon per un risparmio ulteriore!

Eleglide M1 Plus, M1 Plus 29″ ed M1 con doppio sconto, in offerta lampo e con coupon: massimo risparmio per la tua nuova e-bike

M1 Plus

Se state cercando una bici elettrica per affrontare i vostri spostamenti in città senza spendere una fortuna in benzina ed abbonamenti e – sopratutto – libero dal traffico, allora Eleglide M1 Plus è il veicolo adatto. Si tratta di un'e-bike adatta ad ogni strada, con un motore brushless da 250W, fino a 25 km/h ed una batteria sostituibile da 12.5 Ah (fino a 100 km di autonomia).

La bici è dotata di pneumatici CTS da 27,5″ – adatti anche a strade più accidentate – ed un cambio Shimano a 21 velocità; non manca un ammortizzatore idraulico frontale (per rendere più comodi gli spostamenti), un pratico display LCD e fino a 5 livelli di pedalata.

M1 Plus 29″

Oltre al modello classico è presente in promozione anche Eleglide M1 Plus 29″: in questo caso il veicolo guadagna degli pneumatici da 29 x 2,1″. Si tratta di ruote più grandi e resistenti, adatte anche a strade sterrate e vie di montagna.

M1

Per gli utenti che puntano al massimo risparmio (ma senza troppi compromessi) c'è Eleglide M1, il modello base. A questo giro ritroviamo tutte le caratteristiche della variante Plus ma con uno schermo LED ed una batteria sostituibile da 7,5 Ah; ovviamente l'autonomia sarà minore, ma sempre ottima (parliamo di circa 65 km).

Le bici elettriche Eleglide M1, M1 Plus e M1 Plus 29″ sono tutte disponibili in offerta su Geekmall, con spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. In basso trovate i link all'acquisto: combinando l'offerta lampo con il rispettivo codice sconto è possibile risparmiare fino a 180€!

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il