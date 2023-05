PowKiddy RGB20S: la retro console potente e versatile sfiora il 30% di sconto

Appassionati di retro console, utenti nostalgici e semplici curiosi desiderosi di saperne di più sui giochi del passato, arriva un'offerta top dedicata ad una delle retro console più interessanti sulla piazza. Compatta, economica e potente, PowKiddy RGB20S scende ad un prezzo super con spedizione gratis: imperdibile con questo codice sconto!

PowKiddy RGB20S (protagonista anche della nostra recensione) è una retro console di dimensioni compatte e buona qualità costruttiva, equipaggiata con uno schermo IPS da 3,5″ in 4:3 e con risoluzione 640 x 480 pixel. Il design ricorda quello del celebre Game Boy; il tutto è mosso da un chipset RK3326, con GPU Mali G31, 16 GB di spazio di archiviazione e 128 GB di storage aggiuntivi tramite micro SD.

La batteria è un'unità da 3.500 mAh. In termini di emulazione abbiamo il supporto alle piattaforme PS1, N64, NDS, GB, SNES, GBA, NEOGEO e tante altre ancora.

La retro console PowKiddy RGB20S scende quasi al 30% grazie al nuovo codice sconto targato Geekbuying; inoltre è presente anche la spedizione gratis, per un risparmio aggiuntivo.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!