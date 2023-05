Addio batteria scarica grazie al nuovo Power Bank Xiaomi con cavo integrato

Xiaomi ha lanciato in Cina oggi un nuovo prodotto dedicato alla ricarica in mobilità dei propri dispositivi elettronici. Grazie a questo nuovo Power Bank da 10.000 mAh con cavo integrato, sarà semplicissimo ricaricare la batteria del proprio smartphone più volte, senza dover neanche perdere tempo a trovare il cavo adatto.

Comodo e pratico: ecco il nuovo Power Bank di Xiaomi con cavo integrato

Xiaomi Pocket Edition Power Bank è un dispositivo a forma di saponetta (disponibile nei colori bianco e azzurro) per la ricarica con batteria da 10.000 mAh e cavo USB-C integrato. Questo Power Bank garantisce una velocità di ricarica pari a 22.5W ed offre, una porta USB di Tipo A ed una di tipo C aggiuntive per la ricarica di tre dispositivi contemporaneamente.

Questo dispositivo è dotato anche di una funzione in grado di riportare velocemente in vita quei dispositivi con batteria scarica da diversi giorni. Spesso, infatti, può capitare di ritrovarsi a dover utilizzare dei dispositivi che non vengono caricati da diverso tempo e che possono richiedere più tempo per essere accesi nuovamente. Grazie a questa funzione (attivabile con un doppio click sul tasto di controllo della batteria) è possibile riportare in vita velocemente le batterie scariche.

Xiaomi Pocket Edition Power Bank è disponibile in Cina al prezzo di circa 18€ (129 yuan). Al momento non ci sono informazioni su una eventuale commercializzazione internazionale del prodotto.

