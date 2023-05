Questa IP Camera costa pochissimo: solo 11€ con codice sconto!

Sembra una lampadina smart ma in realtà è un'IP Camera: Guudgo E27 è una soluzione completa e discreta per la sicurezza della tua casa, una telecamera di sorveglianza ricca di funzionalità, proposta ad un prezzo irrisorio grazie al nuovo codice sconto targato Banggood (con tanto di spedizione rapida dall'Europa).

Codice sconto Guudgo E27: l'IP Camera super economica per tutti

L'IP Camera Guudgo E27, come il nome lascia intendere, è un modello a forma di lampadina perfetta sia per ambienti interni che esterni. Il dispositivo è dotato della funzione di rilevamento del movimenti, visione panoramica a 360°, visione notturna (a colori oppure tramite infrarossi, movimento PTZ e audio bidirezionale.

Equipaggiato con un sensore CMOS, è in grado di effettuare registrazioni in Full HD (1080p) e grazie alla connettività WiFi può interfacciarsi con lo smartphone per l'invio di notifiche e i controlli da remoto. L'alimentazione avviene tramite ingresso E27: si tratta appunto di una IP Camera da utilizzare al posto di una lampadina.

La telecamera di sicurezza Guudgo IP Camera E27 scende di prezzo su Banggood: grazie al nuovo codice sconto dedicato, costa solo 11€. Un'occasione super per mettere le mani su un dispositivo completo e ricco di funzioni, a prezzo stracciato.

