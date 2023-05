WhatsApp: la modifica dei messaggi come su Telegram sta per arrivare

Meta sta continuando a testare una nuova funzione di WhatsApp che permetterà di modificare i messaggi anche una volta già inviati, proprio come già avviene nelle app di messaggistica come Telegram e iMessage. La funzione potrebbe arrivare nelle prossime settimane dopo l'ennesima apparizione in una nuova versione beta.

Aggiornamento 10/05: la modifica dei messaggi arriva sulla versione beta per WhatsApp Web. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

WhatsApp permetterà di modificare i messaggi come Telegram e iMessage

Meta ha pubblicato in queste ore una nuova versione beta di WhatsApp per iOS che include nuovi riferimenti alla funzione di modifica dei messaggi. Nell'immagine che vedete qui sopra, è possibile visualizzare il messaggio di errore mostrato a chi non ha una versione dell'app di messaggistica istantanea abbastanza aggiornata da utilizzare la funzione di modifica.

L'apparizione nella versione beta di iOS, tuttavia, non deve far preoccupare gli utilizzatori del servizio su Android: è certo, infatti, che se la funzione dovesse essere ultimata e rilasciata, arriverà su tutte le piattaforme su cui è disponibile WhatsApp. Meta, quindi, continua a prendere ispirazione da Telegram per arricchire la propria app: il tutto a vantaggio degli utenti.

Aggiornamento 10/05: modifica dei messaggi su WhatsApp Web Beta

Alcuni beta tester della versione Web di WhatsApp hanno iniziato a vedere la possibilità di modificare finalmente i messaggi inviati. Cliccando su un messaggio compare la voce “Modifica messaggio“, concedendo entro 15 minuti dall'invio la possibilità di modificare il contenuto, sia nelle chat private che nei gruppi. Il messaggio può essere modificato più volte, ma sempre nell'arco temporale indicato. Al momento non si conoscono le tempistiche per l'arrivo sulle versioni mobile e sulle versioni stabili dell'app di messaggistica istantanea.

Tra le altre funzioni in arrivo, c'è anche la possibilità di creare una newsletter privata da inviare in modo ricorrente ai propri contatti.

