ASUS al Computex 2023: tutte le novità tra notebook da gaming, monitor e non solo

Tra i protagonisti del Computex 2023 troviamo ASUS, con un'ampia vetrina di prodotti appartenenti a molteplici categorie: monitor, notebook, dispositivi sanitari e tanto altro ancora, insieme a risultati sorprendenti in termin di sostenibilità. Andiamo a sconoscere tutte le novità mostrate durante l'evento (che si tiene, ricordiamo, dal 30 maggio fino al 2 giugno)!

Come anticipato anche in apertura, ASUS ha presentato anche i più recenti risultati di sostenibilità verso il raggiungimento di zero emissioni nette e il modo in cui integra parametri sostenibili nello sviluppo progettuale dei propri prodotti. Entro il 2035, l'azienda mira a utilizzare il 100% di energia rinnovabile in tutte le sue operazioni globali e raggiungere l’obiettivo net zero entro il 2050. In aggiunta, per tutto il 2022 i notebook ASUS hanno superato gli standard di efficienza ENERGY STAR in media del 34%. L'azienda è stata inoltre inserita nell'elenco Corporate Knights Clean200 Index 2023.

Per promuovere ulteriormente la sua roadmap net-zero, ASUS ha ampliato la sua gamma di prodotti ecosostenibili, tra cui il primo notebook commerciale al mondo di tipo carbon neutral, ExpertBook B9 (B9400), e il notebook OLED più sottile al mondo, Zenbook S 13 OLED (UX5304), anch'esso carbon neutral. Questi prodotti incorporano più materiali ecocompatibili, come plastica riciclata post-consumo, metallo riciclato post-industriale, imballaggi certificati FSC Mix e utilizzano un approccio di compensazione ecologica per le emissioni residue.

Inoltre l'azienda ha introdotto il suo servizio di compensazione delle emissioni di carbonio, ASUS Carbon Partner, che consente ai clienti commerciali di compensare le emissioni di carbonio associate ai loro prodotti ASUS.

Nuovi portatili Zenbook e Vivobook

Per quanto riguarda le novità di ASUS al Computex 2023, troviamo una serie di portatili sottili e leggeri della serie Zenbook e Vivobook. Inoltre la casa asiatica ha annunciato anche la tecnologia ASUS Lumina OLED, che offre una qualità visiva senza precedenti. Oltre ai tradizionali vantaggi del display OLED, come una gamma di contrasto più elevata e uno spazio colori più ampio, i display Lumina sono Pantone Validated, certificati VESA DisplayHDR True Black e calibrati in fabbrica con Delta E <1 per offrire una maggiore precisione. Inoltre, la gamma di colori personalizzata ASUS Splendid, il risparmio energetico OLED e la tecnologia ASUS Tru2Life aiutano a mettere a disposizione strumenti migliori e più intelligenti.

E ancora, la certificazione TUV a bassa luce blu, la prevenzione del burn-in ASUS OLED Care e la resistenza di livello militare statunitense li rendono più affidabili e aiutano a mantenere la qualità e il comfort nel tempo.

Tra i modelli sottili e leggeri più impressionanti presentati durante il Computex 2023, Zenbook S 13 OLED (UX5304), il notebook OLED più sottile al mondo, è carbon neutral e pesa solo 1 kg con uno spessore di 1 cm. Disponibile in Basalt Grey o Ponder Blue, è dotato di un rivoluzionario coperchio in Plasma Ceramic Aluminum che offre resistenza all'usura, protezione dalla corrosione e gestione termica. Ha un display OLED NanoEdge 16:10 2.8K con certificazione Dolby Vision, resa cromatica Pantone Validated, certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e una batteria a lunga durata da 63 Wh.

Abbiamo poi i nuovi modelli ASUS Vivobook S 15 OLED (K5504), terminali colorati dotati di design leggeri e alimentati da processori Intel Core i9-13900H. Questi notebook sono disponibili in una varietà di finiture e sono progettati per una facile portabilità, con un display OLED HDR NanoEdge da 2,8K 120 Hz, pannelli con rapporto schermo-corpo fino all'88% e sistema audio certificato Harman Kardon. Vivobook S 15 OLED arriverà anche in una esclusiva BAPE Edition, una collaborazione speciale tra ASUS e il leggendario marchio di streetwear A Bathing Ape.

Soluzioni per creator

Tra le varie soluzioni di ASUS al Computex 2023 troviamo anche vari modelli dedicati ai creator, come ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604), la prima workstation mobile al mondo per creator con pannello OLED 3D, con un design a cerniera che consente cornici dello schermo più sottili, prese d'aria posteriori e uno schermo piatto che può essere visualizzato da qualsiasi angolazione.

Il suo display OLED 3D senza occhiali rende la creazione di contenuti tridimensionali più rapida e intuitiva, mentre la tecnologia Spatial Vision converte i contenuti visivi 2D in 3D in tempo reale.

Abbiamo poi ASUS ProArt Display PA32UCXR, un monitor 4K da 31,5″ dotato di un pannello IPS mini-LED a 2.304 zone in grado di offrire colori vivaci e precisi con una copertura DCI-P3 al 97%, luminosità di picco di ben 1.600 nit e una luminosità prolungata di 1.000 nit. Il colorimetro motorizzato integrato supporta l'autocalibrazione e la profondità di colore a 10 bit reali consente la visualizzazione di contenuti HDR con neri profondi e luci accurate. Inoltre, supporta più formati HDR, inclusi HDR-10 e HLG, ed offre un valore della deviazione cromatica Delta E leader a livello mondiale.

ASUS ProArt Display PA24ACRV è invece un monitor QHD da 23,8″ che offre un'ampia copertura della gamma cromatica DCI-P3 al 95%, assicura immagini di alta qualità grazie alla conformità VESA DisplayHDR400 e al supporto per il formato HDR-10. Il monitor gode della certificazione Calman Verified ed è precalibrato in fabbrica con Delta E<2, garantendo un'eccezionale precisione del colore non appena installato. Fornisce ampie opzioni di connettività, tra cui DisplayPort su USB-C con alimentazione a 96 watt, HDMI ed un hub USB per una maggiore versatilità.

Infine, un'altra soluzione sottile e leggera per i creator è Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ), lo Zenbook più potente di sempre grazie alla partnership con Intel e al design ASUS Supernova System-on-Module (SoM). Il laptop vanta un touchscreen OLED HDR NanoEdge 16:10 3.2K a 120 Hz. La tecnologia Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) supporta la tastiera con inclinazione automatica che garantisce un angolo di digitazione confortevole e migliora il raffreddamento del sistema per garantire le prestazioni massime.

Soluzioni commerciali

ASUS ha presentato anche un'ampia gamma di soluzioni commerciali, come i notebook ExpertBook B9 OLED (B9403) e ExpertBook B5 OLED (B5602). Il primo vanta un display OLED da 14″ con una risoluzione di 2,8K, con un peso di soli 990 grammi e un profilo sottile di 15,78 mm. ExpertBook B5 OLED, d'altra parte, è progettato per i professionisti che necessitano di un notebook affidabile per l'uso quotidiano. Con un peso di soli 1,4 kg, è il portatile aziendale da 16″ più leggero al mondo, dotato di un display OLED 4K e affidato al processore Intel Core i7 di 13a generazione.

Tra le altre novità troviamo i servizi per la gestione IT ASUS Pre-Deployment Service (APDS) e ASUS Endpoint Management Service (AEMS); abbiamo poi ASUS BR1402F, il primo notebook al mondo rugged 2-in-1 da 14″ per l'istruzione. Lato connettività abbiamo il router cablato ExpertWiFi EBG15, il router wireless ExpertWiFi EBR63, lo switch PoE ExpertWiFi EBP15, l’access point PoE ExpertWiFi EBA63 e il sistema WiFi mesh ExpertWiFi EBM68.

Presenti all'appello il router RT-BE96U WiFi 7 e i sistemi mesh ZenWiFi BQ16 Pro WiFi 7; in mostra anche l'ASUS RT-AX57 Go,un dispositivo dalle dimensioni compatte per assicurare Wi-Fi veloce in condizioni di mobilità.

Soluzioni healthcare

Il Computex 2023 è l'occasione per presentare varie soluzioni healthcare targate ASUS.

ASUS VivoWatch 5 AERO è dotato di doppi sensori ECG e PPG , che misurano il tempo di transito del polso (PTT), la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue, effettuano il monitoraggio del sonno e dei dati sulla salute in tempo reale. Il GPS integrato e il G-Sensor consentono inoltre misurazioni affidabili e accurate dell'attività di fitness.

è dotato di doppi sensori , che misurano il tempo di transito del polso (PTT), la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue, effettuano il monitoraggio del sonno e dei dati sulla salute in tempo reale. Il GPS integrato e il G-Sensor consentono inoltre misurazioni affidabili e accurate dell'attività di fitness. ASUS Portable Ultrasound Solution rappresenta la nuova gamma di ecografi portatili ad ultrasuoni che si compone di una serie di sonde ad ultrasuoni point-of-care (POCUS) compatte e leggere per persone e animali, dotate di connettività wireless e una lunga durata della batteria (fino a 4 ore). Il dispositivo di smart imaging produce immagini di alta qualità e offre un'interfaccia intuitiva con strumenti flessibili di gestione delle immagini, perfetto per l'uso da parte di medici professionisti anche in mobilità.

rappresenta la nuova gamma di che si compone di una serie di sonde ad ultrasuoni point-of-care (POCUS) compatte e leggere per persone e animali, dotate di connettività wireless e una lunga durata della batteria (fino a 4 ore). Il dispositivo di smart imaging produce immagini di alta qualità e offre un'interfaccia intuitiva con strumenti flessibili di gestione delle immagini, perfetto per l'uso da parte di medici professionisti anche in mobilità. Un'altra innovazione sviluppata pensando all'assistenza sanitaria è il nuovo ASUS HA2741A, un monitor progettato per soddisfare le specifiche esigenze dei professionisti clinici e ospedalieri. Dotato di un pannello IPS da 27 pollici da 4 MP con una luminosità di 350 nit, permette una visualizzazione nitida e dettagliata delle immagini per diagnosi mediche accurate.

Novità ROG per il gaming

Ovviamente non poteva mancare uno stand interamente dedicato a ROG e alle soluzioni da gaming. Tra i protagonisti del Computex 2023 è impossibile non trovare la nuova console portatile ROG Ally, dispositivo che ha già fatto parlare di sé.

Per i gamer che cercano le massime prestazioni in movimento, ROG Strix SCAR 18 (G834) è un portento gaming progettato per gli appassionati di eSport, con un display Nebula da 18 pollici QHD fino a 240 Hz. Il notebook è affidato a processori Intel Core i9-13980HX fino alla tredicesima generazione con 24 core e 32 thread e fino a una GPU per notebook NVIDIA GeForce RTX 4090. Il ROG Intelligent Cooling utilizza il metallo liquido Conductonaut Extreme su CPU e GPU, la tecnologia Tri-Fan e le prese d'aria full-surround servono a garantire che ROG Strix SCAR 18 abbia le migliori prestazioni, anche con carichi di lavoro pesanti.

ROG G22CH, un PC compatto da 10 litri con fattore di forma ridotto progettato per i titoli più esigenti che richiedono un hardware di fascia alta che include fino a un Intel Core i9-13900KF e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070. Più piccolo del suo predecessore, il ROG G21CX Huracan ha anche un design tale per cui non necessità di strumenti per attuare semplici aggiornamenti hardware. ROG G22CH è disponibile con una configurazione raffreddata a liquido o raffreddata ad aria.

Trovano spazio anche gli smartphone ROG Phone 7 e 7 Ultimate, insieme a tanti altri prodotti dedicati ai gamer. Infine, impossibile non citare la nuova ROG Matrix RTX 4090, la prima scheda grafica sul mercato raffreddata a liquido con sistema di raffreddamento a metallo liquido direttamente sul die della GPU per garantire overclock davvero estremi. Il design elegante e l’evoluta soluzione termica di tipo All-In-One la rendono la scelta obbligata per tutte le build PC più avanzate.

