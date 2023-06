CUBOT X70: lo smartphone futuristico si avvicina al debutto

Dopo l'annuncio della scorsa settimana, CUBOT X70 torna ancora una volta sotto i riflettori: l'azienda cinese ha annunciato la data del debutto, confermando ancora una volta lo stile futuristico dello smartphone e offrendo una panoramica delle specifiche. Ecco cosa aspettarsi dal nuovo terminale del brand!

CUBOT X70 è il nuovo smartphone dal look futuristico: ecco quando sarà disponibile

Il lancio di CUBOT X70 è fissato per il 7 giugno: manca quindi pochissimo all'uscita di uno dei dispositivi cinesi più attesi dagli appassionati della categoria, uno smartphone che si preannuncia davvero interessante grazie al suo stile unico e non solo.

Il nuovo X70 è caratterizzato da un design futuristico con due versioni – Tech Black e Space Black – che strizzano l'occhio al gaming. La scocca posteriore è in vetro, con motivi serigrafati e linee aggressive (tipiche dei prodotti per gamer).

Le altre caratteristiche dello smartphone comprendono una fotocamera da 100 MP (per catturare al meglio ogni dettagli) ed un sensore frontale da 32 MP, per selfie impeccabili. Il cuore di CUBOT X70 è il chipset Helio G99 di MediaTek, soluzione in grado di garantire prestazioni fluide (senza lag e imputamenti). Lato memorie abbiamo 12 GB di RAM e 256 GB di storage espandibile, per archiviare una miriade di foto, video e file.

Frontalmente trova spazio uno schermo LCD IPS da 6,583″ Full HD+, con refresh rate dinamico fino a 120 Hz, mentre il software a bordo è basato su Android 13.

Come evidenziato poco sopra, CUBOT X70 sarà disponibile per tutti a partire da 7 giugno, su AliExpress e lo store ufficiale del brand. I preordini sono già disponibili, quindi date un'occhiata per maggiori dettagli sul nuovo arrivato della compagnia!

Contenuto realizzato in collaborazione con CUBOT.

