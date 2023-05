Amazon Seconda mano festeggia il cambio di nome e ti regala un buono da 5€

In questi giorni abbiamo assistito ad un cambio di nome dello storico servizio Warehouse: l'usato garantito di Amazon continuerà ad esistere (con gli stessi vantaggi), semplicemente ora sarà conosciuto come Seconda mano. Per festeggia l'evento, è possibile ricevere un buono sconto del valore di 5€ da spendere proprio per i prodotti Amazon Seconda mano: ecco come fare per ottenere il regalo!

Come ricevere un buono sconto di 5€ da spendere su Amazon Seconda mano

Per chi si fosse perso qualche dettaglio Amazon Seconda mano (conosciuto fino a pochi giorni fa come Warehouse) è il servizio dell'e-commerce dedicato all'usato garantito. In questa sezione è possibile acquistare i prodotti che sono stati resi, ovviamente con un bel risparmio. È sempre presente una descrizione dello stato dell'oggetto e della confezione ed è possibile beneficiare sia della spedizione Prime che del reso.

Per festeggiare il cambio di nome dallo storico Warehouse a “Seconda mano”, è stata lanciate un'iniziativa interessantissima, che permette di ottenere uno sconto di 5€. Precisamente è possibile ricevere un buono sconto di 5€ da utilizzare per risparmiare sugli articoli venduti nella sezione Amazon Seconda mano; il buono va utilizzato entro 7 giorni (altrimenti andrà perduto e non sarà rimborsato).

Purtroppo non tutti possono ricevere questo regalo: per scoprire se hai diritto al buono sconto non devi far altro che accedere a questa pagina. Se sei un cliente idoneo otterrai subito il coupon da utilizzare per il prossimo acquisto (vale solo sui prodotti del servizio Seconda mano, che trovate qui).

