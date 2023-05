Un strano bug impedisce di inviare SMS da smartphone Android ad iPhone

Nelle ultime ore sono emerse in rete tantissime segnalazioni di utenti Android che non riescono ad inviare SMS ai loro amici con iPhone e iOS. Il problema sembrerebbe legato alla decodifica del numero del mittente da parte del sistema operativo di Apple, che aggiungerebbe erroneamente un simbolo causando la deformazione del numero.

Impossibile inviare SMS da Android ad iPhone: uno strano bug impedisce la comunicazione

Il bug che impedisce la comunicazione tra smartphone Android e iPhone potrebbe essere legato ad iOS e alla sua interpretazione del numero del mittente. Quando viene ricevuto un SMS, infatti, il sistema operativo legge il numero di telefono e aggiunge un “+“. Nelle ultime ore, però, questa decodifica sembra stia causando numerosi problemi di ricezione.

Non sappiamo, infatti, se sia cambiato qualcosa nella modalità in cui gli operatori comunicano il numero di telefono degli smartphone Android quando inviano un SMS, ma l'aggiunta del “+” da parte di iOS trasforma il prefisso classico in uno internazionale. Aggiungendo il simbolo, infatti, il sistema operativo trasforma le prime cifre del numero nel prefisso internazionale, deformando in questo modo il numero del mittente che risulterà sconosciuto.

La deformazione del numero, naturalmente, comporta la mancata ricezione del messaggio con conseguente impossibilità di comunicazione. Le segnalazioni sono arrivate in massa su Reddit e sembrano riguardare un po' tutti gli operatori, ma in particolare lo statunitense AT&T. Al momento non si conoscono i tempi di risoluzione dell'errore, tanto meno la principale causa che non sembra essere legata nemmeno al nuovo aggiornamento 16.5 di iOS.

