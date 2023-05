ALLPOWERS S700 con pannello solare SP012: l’accoppiata vincente per il tuo campeggio!

Il momento dei viaggi e delle gite è arrivato: appassionati di campeggio, amanti delle serate in spiaggia e utenti in cerca di avventura, è tempo di cominciare a programmare le vacanze. Uno dei prodotti più ricercati in questo periodo sono proprio le Power Station, alleati imprescindibili per affrontare ogni gita al meglio. ALLPOWERS S700 è una soluzione potente, leggera e versatile e dà il meglio di sé in coppia con pannello solare SP012: entrambi sono disponibili in offerta con un coupon esclusivo, in modo da non restare mai senza energia!

ALLPOWERS S700 è in sconto con il nostro coupon esclusivo: un alleato prezioso e c'è anche il pannello solare SP012 in offerta

La Power Station ALLPOWERS S700 è dotata di un inverter ad onda sinusoidale con prese CA da 700W (ed una potenza di picco fino a 1200W) ed integra una batteria da 606 Wh (164.000 mAh). Una delle super peculiarità riguarda le sue dimensioni: si tratta di un modello fortemente votato alla portabilità con un corpo compatto (ed un peso di circa 5 kg). Insomma, l'alleato delle tue vacanze è perfetto da portare in auto senza troppo ingombro.

ALLPOWERS S700 è in grado di alimentare fino a 9 dispositivi contemporaneamente: sono presenti 2 uscite CA (110V 700W), 3 porte USB-A, 1 ingresso USB-C PD da 100W, 1 porta per auto, 2 porte CC. In questo modo è possibile gestire una grande quantità di dispositivi tech in ogni occasione. Abbiamo fatto l'esempio delle gite, del campeggio e delle vacanze, ma in realtà è un prodotto adatto anche a chi cerca una stazione di ricarica da tenere a casa o in ufficio (sia come riserva in caso di problemi che per un utilizzo quotidiano).

Per quanto riguarda la ricarica della batteria sono presenti 6 modalità (CA/USB-C/CA+USB-C/Solare/Auto/Solare+USB-C) ed è possibile sfruttare la doppia ricarica rapida con AC e USB-C insieme: in questo caso bastano solo 1,5 ore per passare dallo 0% all'80%!

Inoltre grazie alla connettività Bluetooth è possibile utilizzare l'applicazione ALLPOWERS APP per gestire il dispositivo in tutta comodità, direttamente tramite lo smartphone.

È presente all'appello la tecnologa MPPT per la ricarica tramite energia solare (fino a 100W): in questo caso il pannello ALLPOWERS SP012 è il compagno perfetto per la vostra nuova Power Station.

Parliamo di un pannello fotovoltaico dal design pieghevole: da chiuso occupa una spazio davvero ridotto ma una volta aperto è in grado di alimentare senza problemi una pletora di dispositivi. In pannello funziona in combinazione con la Power Station S700 ma è compatibile anche con i modello S200 ed S300. Inoltre dispone di tre uscite, due USB ed una DC, che permettono di ricaricare tanti prodotti tech diversi!

Entrambi i dispositivi sono in offerta nello store ufficiale del brand ad un prezzo super grazie al nostro codice sconto esclusivo. ALLPOWERS S700 scende a 400€ utilizzando il coupon gizchina, con un risparmio del 20%; nel caso del pannello solare ALLPOWERS SP012 il prezzo scende a 197,9€ in offerta lampo.

Contenuto realizzato in collaborazione con ALLPOWERS.

