Xiaomi Mijia Pipi è la lampada che non ti aspetti: con fotocamera, IA e gesture

Xiaomi porta sul mercato cinese una lampada molto particolare, in grado di reagire agli avvenimenti esterni come se provasse delle vere e proprie emozioni. Xiaomi Mijia Pipi Lamp è l'ultima innovazione smart dell'azienda cinese che continua a lanciare prodotti che nessuno si aspetterebbe mai di vedere.

Una lampada “emozionale” è l'ultima innovazione smart di Xiaomi

Xiaomi Mijia Pipi Lamp, secondo l'azienda cinese, è in grado di avere un proprio umore, influenzato dai fattori di piacere, attivazione e dominio (P, A, e D), basandosi suoi modelli emozionali utilizzati in campo accademico. I cambiamenti di questi tre tipi di parametri hanno effetto sull'umore della lampada, che in questo modo simula le emozioni.

Questo nuovo dispositivo Mijia è dotato di una fotocamera con intelligenza artificiale che utilizza un algoritmo di riconoscimento dei punti chiave per sfruttare l'interazione tramite gesture a bassa latenza. Con i movimenti, infatti, è possibile spegnere o accendere la lampada, regolare la luminosità oppure regolare l'angolo d'illuminazione.

Per controllare lo stato dell'umore della lampada è possibile utilizzare l'app Mijia che, tra le altre funzioni, permette anche di regolare tutte le impostazioni relative alla luminosità del dispositivo.

Xiaomi Mijia Pipi Lamp è disponibile in crowdfunding su YouPin al prezzo di circa 72€ (499 yuan). Vista la particolarità di questo prodotto, non è escluso che l'azienda cinese possa decidere di commercializzarlo anche nel resto del mondo nel corso dei prossimi mesi.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il