Ultenic FS1 è l’aspirapolvere senza fili che si svuota da solo: risparmia 50€ su Amazon!

Ormai il settore delle pulizie intelligenti sta diventando sempre più completo, con soluzioni alla portata di tutti e ricche di innovazioni. Puntate ad un allenato capace di rendere le pulizie di primavera un'esperienza rilassante? Vorreste liberarvi da ogni ingombro e fare affidamento su un dispositivo in grado di regalare grandi soddisfazioni? Allora date un'occhiata ad Ultenic FS1, il nuovo aspirapolvere senza fili con stazione di svuotamento: è comodissimo e si pulisce da solo!

Ultenic FS1 debutta su Amazon, subito in sconto: risparmiare sull'acquisto del nuovo vacuum cleaner con autopulizia

Solitamente le dock di svuotamento sono accessori per i robottini, ma in questo caso si tratta di una soluzione pensata appositamente per un classico aspirapolvere senza fili. Ultenic è un brand specializzato nelle pulizie intelligenti, un marchio che conosciamo bene: anche in questo caso si è superato con una soluzione in grado di distinguersi.

Ultenic FS1 è un aspirapolvere All-in-One con funzione di autopulizia, ma proposto da un prezzo “umano”. Dimenticate i prodotti di aziende blasonate, ma in vendita a cifre intorno ai 1000€. In questo caso la cifra scende a meno della metà!

Il nuovo vacuum cleaner è accompagnato da una stazione di svuotamento dotata di sacchetti usa e getta da 3 litri. L'aspirapolvere si svuota da solo, eliminando la necessità di rimuovere manualmente lo sporco dal contenitore.

Questa può essere la soluzione definitiva ad uno dei principali problemi degli aspirapolvere: svuotando il serbatoio della polvere parte dello sporco ritorna in circolazione, a cominciare dall'area intorno al cestino. Con questo nuovo prodotto, basterà solo sostituire il sacchetto per la polvere ogni mese (o anche più a lungo).

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche di Ultenic FS1, il vacuum cleaner ha una potenza di aspirazione di 30.000 PA, fino a 60 minuti di autonomia, lampade UV nel contenitore per la polvere (nel dock) e altre funzioni top, in modo da offrire un'esperienza di pulizia superiore.

Inoltre, nella confezione sono presenti vari accessori, tra cui 2 moduli per la pulizia di divani e angoli, 2 filtri extra e 2 sacchetti per la polvere extra. Il nuovo aspirapolvere senza fili con dock di autopulizia Ultenic FS1 è disponibile su Amazon a soli 349€: per ottenere il prezzo scontato basta entrare nella pagina del prodotto e cliccare su “Applica Coupon 50€” prima di procedere con l'acquisto.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Ultenic.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il