In bici anche sulla neve con Lankeleisi X3000plus-UP: oltre 400€ di sconto con coupon

Se il vostro sogno è quello di utilizzare la bici ovunque vi troviate, questo modello di e-bike Lankeleisi proposto oggi in offerta vi aiuterà a raggiungere l'obiettivo. La bici elettrica X3000plus-UP è in grado di affrontare anche i duri sentieri innevati di montagna grazie a delle fat-tire che possono affrontare qualsiasi percorso decidiate di intraprendere.

Lankeleisi X3000plus-UP: la fat-bike per affrontare anche le montagne innevate

Lankeleisi X3000plus-UP è una bicicletta elettrica dotata di pneumatici da 20″ 4.0 “fat-tire” ed ampia sospensione per attutire gli urti e affrontare agilmente qualsiasi tipo di sentiero impervio. Il design della bicicletta offre una struttura pieghevole, utile soprattutto per trasportare nel bagagliaio della macchina il mezzo, facilitando il posizionamento anche con la rimozione della batteria da 48V 17.5ah.

Il potente motore brushless a trazione posteriore da 1000 W garantisce una velocità massima di 45 km/h, con la possibilità di affrontare agilmente anche le salite con una pendenza di 30°. Il cambio Shimano a cinque rapporti e sette velocità differenti garantisce una pedalata sempre fluida e piacevole, mentre il display LCD posizionato sul manubrio ci permette di controllare la velocità, la distanza percorsa e lo stato della batteria.

Il telaio di Lankeleisi X3000plus-UP è realizzato interamente in in lega di alluminio, il che rende la bicicletta elettrica più leggera e facile da manovrare con un peso di soli 30 Kg. Anche il manubrio è realizzato in lega di alluminio super leggera, mentre i manicotti sono impermeabili per garantire una presa salda anche in caso di pioggia o meteo avverso.

Questa particolare e-bike, inoltre, grazie alla batteria da 17.5ah può percorrere fino a 100 Km (fino a 65 KM in modalità solo elettrica), utile soprattutto se si vuole utilizzare questo modello di Lankeleisi anche in città per percorrere tratti familiari come la strada che da casa conduce a lavoro o a scuola.

Lankeleisi X3000plus-UP è disponibile in quattro diverse colorazioni (giallo, blu, nero e rosso) al prezzo di 1599€, con uno sconto del 20%. Per massimizzare lo sconto, Lakeleisi mette a disposizione un coupon che permette di risparmiare un ulteriore 2%, facendo scendere il prezzo a 1567€. Nel caso in cui vogliate acquistare due biciclette dello stesso modello, inoltre, è possibile ottenere uno sconto di ben 160€! La spedizione, che avviene direttamente dall'Europa, è gratuita. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale, mentre è possibile procedere all'acquisto tramite la pagina del prodotto.

