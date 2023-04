Curare il giardino non è più un problema grazie al tagliaerba STIGA A1500

Avete un bel giardino che spesso dimenticate di curare perché il vostro classico tagliaerba è difficile da utilizzare? Allora il nuovo STIGA A1500 è esattamente quello che fa al caso vostro. Questo robot tagliaerba autonomo è in grado di tagliare il prato con effecienza ed in modo personalizzato in base alle esigenze, senza alcun tipo di filo e dotato addirittura di connessione 4G per essere sempre disponibile tramite l'app.

STIGA A1500 è wireless, efficiente e si controlla direttamente dall'app

STIGA A1500 è dotato di una funzione esclusiva: grazie al Active Guidance System (AGS) questo robot tagliaerba è in grado di “navigare” il giardino di casa mantenendo sempre alto il segnale GPS per non ritrovarsi mai nella situazione di non sapere dove andare. Il tagliaerba, grazie alle impostazioni regolabili tramite l'app STIGA.GO saprà sempre dove andare, per curare in autonomia il giardino e lasciare che la famiglia si goda il tempo libero a disposizione.

Il dispositivo è dotato di una batteria STIGA ePower di lunga durata, in grado di tagliare un prato di massimo 1500 metri quadri in sole due sessioni al giorno. Una volta terminata la prima sessione di taglio, la seconda riprenderà esattamente dal punto in cui era stata interrotta la precedente. STIGA A1500, inoltre, non disturba: grazie all'isolamento acustico di cui è dotato, il rumore del motore rimane sempre all'interno della macchina garantendo una buona silenziosità.

Anche la manutenzione del robot è estremamente semplice, dato che la copertura superiore può essere facilmente rimossa senza alcun tipo di attrezzo e pulita con il classico tubo dell'acqua da giardino. Per pulire le lame di cui è dotato STIGA basterà invece una classica spazzola.

STIGA A1500 è disponibile al prezzo di 3.149,00€, con kit batteria incluso, presso i rivenditori autorizzati. La lista è disponibile tramite il sito ufficiale e vi consentirà di trovare subito quello più vicino a voi.

