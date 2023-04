Samsung: ecco quali modelli avranno One UI 6.0 e Android 14

Si avvicina il momento in cui smartphone e tablet Samsung inizieranno a ricevere il prossimo major update che introdurrà One UI 6.0 e Android 14. Ad anticiparlo ci sarà quello alla One UI 5.1.1, che però sarà un aggiornamento intermedio che arriverà soltanto su una ristretta fascia di modelli del suo catalogo. Il vero aggiornamento di fine 2023 sarà quello alla sesta versione della UI proprietaria di Samsung, con cui vedremo l'implementazione sia delle novità sviluppate da Google che da Samsung.

Ultimo aggiornamento: aprile 2023

Ecco quali smartphone Samsung riceveranno l'aggiornamento One UI 6.0 e Android 14

È ancora presto per parlare di novità per One UI 6.0 e Android 14, anche se nel secondo caso abbiamo già una panoramica delle nuove funzionalità software a cui sta lavorando Google. Per esempio, con l'aggiornamento ad Android 14 migliorerà l'autonomia, sarà più difficile perdere lo smartphone, ci saranno meno app indesiderate, sarà possibile usare lo smartphone come webcam e miglioreranno le gesture.

Parliamo quindi di quali smartphone e tablet Samsung riceveranno l'aggiornamento, facendo tutte le premesse del caso. Mancano ancora mesi al rilascio della One UI 6.0 e pertanto non c'è una roadmap ufficiale a cui fare riferimento; quelli che trovate di seguito sono quindi i modelli per cui è pressoché certo che si aggiorneranno, in base alla politica di aggiornamento che l'azienda è solita tenere. Pertanto è possibile che questa lista manchi di alcuni modelli per i quali è meno probabile che l'aggiornamento arrivi, ma che potrebbero comunque essere aggiornati in ultima battuta. Parlando di tempistiche, possiamo aspettarci che il programma di beta testing inizi nel Q3 2023, mentre nel Q4 2023 dovrebbe avvenire il primo rilascio stabile per i primi modelli compatibili.

Modelli Beta Stabile Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23+ Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S22+ Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy S21 FE Samsung Galaxy Z Fold 5 Samsung Galaxy Z Fold 4 Samsung Galaxy Z Fold 3 Samsung Galaxy Z Flip 5 Samsung Galaxy Z Flip 4 Samsung Galaxy Z Flip 3 Samsung Galaxy A73 Samsung Galaxy A72 Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A52 Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A32 Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A23 Samsung Galaxy A23 5G Samsung Galaxy A22 Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A13 5G Samsung Galaxy A04 Samsung Galaxy A04s Samsung Galaxy M53 Samsung Galaxy M33 Samsung Galaxy M23 Samsung Galaxy Xcover 6 Pro Samsung Galaxy Tab S9 Samsung Galaxy Tab S9+ Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Samsung Galaxy Tab S8 Samsung Galaxy Tab S8+ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

