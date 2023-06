Bing si aggiorna: addio Cortana, arrivano le domande vocali

Si chiude ufficialmente un'era: Microsoft ha annunciato dato l'addio a Cortana, il suo assistente vocale che non ha mai convinto il pubblico scontrandosi con validi rivali come Google Assistant, Siri e Alexa. Il suo posto viene così preso da Windows Copilot, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale che Microsoft in primis sta spingendo per migliorare e ampliare il suo ecosistema software. E ovviamente non si può non citare Bing, anch'esso valido sostituto di Cortana, che con il nuovo aggiornamento sta diventando ancora più utile e flessibile.

Microsoft annuncia l'addio a Cortana e rilascia un utile aggiornamento per Bing

All'interno dei suoi documenti, Microsoft ha dichiarato che Cortana non sarà più supportata a partire da fine 2023. Venne introdotta per la prima volta nel 2014 come assistente vocale di Windows Phone 8.1 (e nel 2015 anche su PC), un sistema operativo che nel giro di pochi anni scomparve sancendo uno dei più grossi fallimenti di Microsoft. Da allora, la compagnia di Redmond è sostanzialmente sparita dal mercato mobile ed è venuta meno l'esigenza di affinare una Cortana la cui percentuale di utilizzo era ben inferiore ai succitati competitor. Da essere parte integrante di Windows, Cortana è diventata un'app a sé stante il cui destino è ormai giunto alla fine.

Anche per compensare tale mancanza, Microsoft sta rilasciando un nuovo aggiornamento che aggiunge il supporto vocale per Bing anche da PC, dopo averlo introdotto prima su smartphone. In questo modo, gli utenti possono usare il microfono da computer per fare domande a Bing dentro l'app Edge; per il momento, le uniche lingue supportate sono inglese, francese, tedesco, giapponese e cinese mandarino, mentre le altre lingue come l'italiano sono “in arrivo“.

