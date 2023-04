Samsung Galaxy A34 vs A54: ecco il più capace su DxOMark

È meglio spendere 399€ per Samsung Galaxy A34 o salire a 499€ per A54? È questo il quesito a cui vuole rispondere DxOMark con i suoi test tecnici, in cui mettere alla prova le reali capacità degli smartphone analizzati. E questa volta a passare sotto l'occhio degli analisti ci sono proprio i due nuovi medio gamma da poco presentati da Samsung, con risultati utili per valutare quale scegliere.

DxOMark mette in luce le differenze tecniche fra Samsung Galaxy A34 e A54

Partendo dalla valutazione della fotocamera, ecco l'hardware a confronto:

Samsung Galaxy A34 Primario 26 mm da 48 MP f/1.8, sensore da 1/2.0″, pixel da 0.8 µm, PDAF, OIS Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, FoV da 123°, sensore da 1/4.0″, pixel da 1.12 µm Macro da 5 MP f/2.4

Samsung Galaxy A54 Primario da 50 MP f/1.8, sensore da 1/1.56″, pixel da 1.0 µm, PDAF, OIS Ultra-grandangolare da 12 MP f/2.2, FoV da 123°, pixel da 1.12 µm Macro da 5 MP f/2.4



La principale differenza fra i due smartphone è il sensore principale, che nel caso del Samsung Galaxy A54 è il Sony IMX766 che troviamo su ex top di gamma quali Xiaomi 12, OPPO Find X5 Pro, Honor Magic 4 Pro, Realme GT 2 Pro e OnePlus 10T. E il risultato premia ovviamente A54, che può contare su immagini con buona esposizione e ampia gamma dinamica, sia all'aperto che al chiuso, un buon livello di dettaglio e una messa a fuoco affidabile, oltre a performance migliori nella registrazione dei video.

Samsung Galaxy A34 MediaTek Dimensity 1080 a 6 nm Schermo OLED da 6,6″ Full HD+ a 120 Hz Batteria da 5.000 mAh Ricarica a 25W

Samsung Galaxy A54 MediaTek Dimensity 1380 a 5 nm Schermo OLED da 6,4″ Full HD+ a 120 Hz Batteria da 5.000 mAh Ricarica a 25W



Differente è la situazione lato batteria, nonostante le specifiche tecniche potrebbero far pensare che Samsung Galaxy A54 abbia la meglio, perché a pari amperaggio e potenza di ricarica ha un SoC a 5 nm, teoricamente più efficiente di uno a 6 nm, e uno schermo più piccolo e quindi meno energivoro. La verità invece è che Samsung Galaxy A34 si comporta in maniera migliore sotto tutti i i punti di vista, sia che si guardi l'autonomia che l'efficienza della ricarica, per quanto lo scarto non sia pronunciato.

