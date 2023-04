Recensione VOLTME Revo 140 GaN: tripla porta e tecnologia PPS per velocità da record

Il mercato dei caricabatterie per dispositivi elettronici è in costante evoluzione, con nuove tecnologie che promettono di offrire prestazioni superiori rispetto ai tradizionali caricabatterie a parete. Uno dei più recenti sviluppi in questo campo è il caricatore GaN, che sfrutta il nitruro di gallio per offrire una maggiore efficienza e potenza rispetto ai caricabatterie convenzionali. Proprio questa tecnologia viene sfruttata da VOLTME Revo 140 per ricaricare ogni tipo di dispositivo a velocità super: scoprite tutti i dettagli nella nostra recensione.

Recensione VOLTME Revo 140 GaN Charger

Design e materiali

VOLTME Revo 140 GaN Charger, seppur offrendo un design compatto, non è di certo leggero: questa infatti è la prima cosa di cui ci si accorge iniziando ad utilizzare il dispositivo. Il peso, che si aggira intorno ai 220 grammi, è molto superiore rispetto ai classici caricatori da parete, ma per un buon motivo: le prestazioni sono davvero super. Il dispositivo è realizzato con un ottimo materiale plastico, piacevole al tatto anche grazie alla finitura a scacchiera in rilievo su entrambi i lati. Sulla parte posteriore troviamo la spina EU, mentre sulla parte frontale campeggiano le tre porte USB (due USB-C ed una USB-A) affiancate dall'indicatore LED e relativi loghi per le tecnologie sfruttate da ognuna delle porte.

La parte frontale è incorniciata da un sottile bordo lucido che regala un'estetica elegante: la finitura nera è affiancata dall'arancione delle porte USB creando uno degli accostamenti cromatici che chi vi scrive personalmente apprezza di più. La finitura opaca della parte frontale, tuttavia, sembra essere particolarmente soggetta ai graffi: sono bastati pochi inserimenti dei connettori USB per riscontrare già le prime righe. Nulla di terribile, chiaramente, basta semplicemente avere particolare cura quando si collegano i cavi per evitare che si rovini in modo prematuro.

Hardware e prestazioni

VOLTME Revo 140 GaN Charger è in grado di erogare una potenza massima di 140 W grazie alla tecnologia al nitruro di gallio, un materiale semiconduttore che presenta diverse proprietà vantaggiose rispetto ai materiali tradizionali come il silicio. La tecnologia GaN ha una maggiore capacità di conduzione elettrica e una maggiore resistenza alla tensione elettrica, il che lo rende ideale per applicazioni ad alta potenza come i caricatori per dispositivi quali smartphone, tablet e PC.

Questo caricabatteria è dotato di tre diverse porte USB: la prima di Tipo C sfrutta la tecnologia PPS per fornire una potenza massima di 140 W. Questa tecnologia si trova principalmente sui caricatori di fascia alta e permette di inviare impulsi di corrente ad alta intensità alle batterie per caricarle rapidamente, alternati a pause di breve durata per consentire alle batterie di raffreddarsi e ridurre il rischio di surriscaldamento.

La seconda porta USB-C, invece, utilizza la più classica tecnologia Power Delivery 3.0, per erogare una potenza di ricarica massima di 100W, utile in particolar modo per i dispositivi come PC portatili, Macbook e Ultrabook. La terza, ed ultima, porta USB di Tipo A sfrutta la tecnologia Quick Charge 3.0 per erogare una potenza di 22.5W, da sfruttare principalmente per gli smartphone o gli accessori come smartwatch, cuffie o smartband.

Come ripetuto anche in precedenza, la potenza massima del dispositivo è di 140 W, quindi nel caso in cui ci siano collegati contemporaneamente più dispositivi è necessario fare alcuni compromessi. Per esempio, con entrambe le porte USB-C collegate la potenza erogata sarà di 65 W per ciascun dispositivo, mentre con tutte le porte occupate la potenza massima scenderà a 65 W per la prima porta, 45 W per la seconda e 22.5 W per la terza. Nel caso in cui si tenga collegata una porta USB-C ed una USB-A, la potenza erogata ai dispositivi sarà di 100 W per la prima e 22.5W per la seconda. Il caricatore, inoltre, ridistribuirà la potenza ad ogni collegamento di un nuovo dispositivo, prendendo una piccola pausa di qualche secondo.

Durante la nostra prova abbiamo potuto osservare come il caricatore non perda mai un colpo, caricando del 50% un iPhone 14 Pro in soli 30 minuti e in poco meno di 2 ore un MacBook Air di ultima generazione (sempre collegati in singolo e mai contemporaneamente). Il caricatore, inoltre, riesce a mantenere facilmente la ricarica di un laptop (massimo 80 W) mentre viene utilizzato, caricando contemporaneamente anche uno smartphone Android tramite la porta USB-A.

Recensione VOLTME Revo 140 GaN Charger – Prezzo e considerazioni

Da alte prestazioni derivano alti costi, e VOLTME Revo 140 GaN Charger non è da meno: il prezzo di listino, infatti, è di 149.99€. Attualmente, su Amazon, è possibile sfruttare una promozione del 40% con un codice sconto aggiuntivo del 10% direttamente in pagina, riuscendo in questo modo a portare a casa il caricatore per soli 74.99€. A questo prezzo è impossibile non consigliare questo fantastico dispositivo che vi permetterà di ricaricare i vostri dispositivi in tempi record e di non preoccuparvi mai dello stato di carica del vostro computer portatile.

