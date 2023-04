Nothing Ear (Stick) si aggiornano: più qualità e autonomia

Se siete fra i possessori di Nothing Ear (Stick), allora correte ad aggiornarle perché è arrivata una nuova versione del firmware che ne migliora le capacità tecniche. Ad annunciarlo è la stessa Nothing, il ché fa capire che si tratti di un aggiornamento piuttosto importante per quello che è il loro prodotto audio economico, dopo aver conosciuto e recensito le ultime Nothing Ear (2).

Nothing Ear (Stick) ricevono un nuovo e importante aggiornamento software

Ecco il changelog completo:

Parla più a lungo . La durata della batteria delle chiamate è stata migliorata per durare altri 40 minuti.

. La durata della batteria delle chiamate è stata migliorata per durare altri 40 minuti. Bassi più potenti . L'equalizzatore nell'app Nothing X ora offre un suono ancora migliore quando tocchi l'opzione “Più bassi”.

. L'equalizzatore nell'app Nothing X ora offre un suono ancora migliore quando tocchi l'opzione “Più bassi”. Migliore connessione. La stabilità del Bluetooth è stata ottimizzata in modo che l'audio sia più fluido e chiaro.

Per effettuare l'aggiornamento alla versione 1.0.1.76 del firmware delle Nothing Ear (Stick), connettetelo allo smartphone, aprite l'app Nothing X e andate nel menu Impostazioni>Aggiornamento firmware.

