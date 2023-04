Whatgeek lancia Kebohub EE01: la tastiera meccanica con hub USB integrato

Chi utilizza spesso i PC, in particolar modo quelli fissi, conosce bene la scomodità di dover collegare dispositivi USB aggiuntivi ogni volta. Scomodità che conosce bene anche Whatgeek con il suo nuovo progetto su Kickstarter prova a risolvere il problema includendo nella sua nuova tastiera meccanica un Hub USB completo.

La tastiera diventa un vero e proprio centro di controllo con Kebohub EE01

Kebohub EE01 è una tastiera meccanica molto particolare: i produttori di Whatgeek hanno realizzato un dispositivo che, oltre a svolgere la sua normale funzione di periferica, include anche un comodo Hub USB per estendere le possibilità del PC a cui è collegata. In dotazione troviamo una porta USB-C, tre porte USB 3.0 di Tipo A ed un'uscita HDMI (4K/60 Hz).

La tastiera può essere personalizzata con 18 diverse modalità di illuminazione RGB, mentre in fase di acquisto è possibile scegliere gli switch per gli 87 tasti che compongono la periferica. Whatgeek mette a disposizione gli Switch Red (Linear) per chi cerca dei tasti che non facciano troppo rumore e che abbiano poca resistenza alla pressione, gli Switch Blue (Clicky) per un feedback audio deciso e una maggiore forza richiesta per la digitazione e gli Switch Brown (Tactile) che offrono il giusto compromesso tra i precedenti due.

Questo tipo di tastiera potrebbe risultare essere una vera e propria manna del cielo per gli utilizzatori di Mini PC. Questi dispositivi, infatti, sono spesso privi di grande connettività USB ed avere un Hub USB incorporato nella tastiera potrebbe aumentare le possibilità del PC senza dover per forza ingombrare la scrivania.

Kebohub EE01 è disponibile su Kickstarter ad un prezzo di partenza di circa 78€ (669 dollari hongkonghesi) ed il progetto ha già raccolto più di 5.500€ riscuotendo davvero un gran successo.

