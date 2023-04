LG Wing: il flagship “rotante” comincia a ricevere Android 13

Sono passati alcuni anni dall'uscita di scena di LG dal mondo degli smartphone, eppure si continua a parlare della compagnia asiatica (stavolta con buone notizie). Il flagship sperimentale LG Wing, uno dei terminali più curiosi mai lanciati, è pronto a ricevere Android 13: sarà l'ultimo major update, come promesso dalla stessa azienda.

LG Wing, al via l'ultimo aggiornamento: è cominciato il rilascio di Android 13

Alla fine LG ha mantenuto la sua promessa, dando il via al rilascio ad Android 13 a bordo del suo dispositivo rotante. Al momento l'aggiornamento è in fase di rilascio nel mercato coreano, arriva con un peso di 1,4 GB ed introduce le seguenti novità.

Le icone dei collegamenti di controllo del dispositivo possono essere visualizzate sulla schermata di blocco;

Sono state aggiunte funzioni di anteprima, condivisione e modifica per il testo o le immagini copiate;

È possibile controllare e interrompere le applicazioni attualmente attive nella finestra di notifica;

La funzione multi-window è stata semplificata;

Sono state migliorate le funzioni dei controlli di musica e video visualizzati nella finestra di notifica;

Aggiunta la funzione di impostazione dei permessi di notifica per ogni app.

Quindi il dispositivo ha ricevuto in totale 3 major update di Android, con quest'ultimo che va a completare i piani dell'azienda.

Per quanto riguarda il debutto Global di Android 13 a bordo di LG Wing, l'aggiornamento sarà rilasciato in Nord America e in Europa nel corso dei prossimi mesi.

Si tratta di un ultimo regalo destinato ad uno smartphone davvero sfortunato, anche se ben progettato. Il terminale è dotato di un particolare schermo rotante ed è stato pensato per i content creator (date un'occhiata alla nostra recensione). LG Wing sarebbe stato il primo passo di una serie di smartphone futuristici, come il mai nato Rollable. Purtroppo la divisione mobile di LG ha chiuso i battenti nel 2021 e tutti i piani sono andati in fumo.

