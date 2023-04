Google Bard si aggiorna ancora: ecco le ultime novità

Google ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Bard, l'intelligenza artificiale colloquiale attualmente in fase beta a numero chiuso. Grazie a questo nuovo aggiornamento il chatbot guadagna nuove possibilità per la generazione del testo, espandendo la creatività dell'intelligenza artifciale.

Nuovo aggiornamento per Google Bard: i testi adesso saranno più creativi

Tramite la pagina Experiment Updates, Google ha delineato le novità che compongono il nuovo aggiornamento del chatbot Bard che da oggi riuscirà a sfruttare maggiormente la creatività per la generazione di testo e bozze. In aggiunta alla prima risposta, quando si chiederà qualcosa a Google Bard sarà possibile visualizzare il pulsante “Vedi altre bozze” per ottenere automaticamente altre risposte.

Questo che trovate di seguito è il changelog ufficiale (tradotto) del nuovo aggiornamento dell'intelligenza artificiale di Google, mentre con una precedente patch erano state introdotte migliori capacità logiche e matematiche.

Aggiunta più varietà alle bozze:

Cosa : quando visualizzi altre bozze, adesso avrai a disposizione maggiori opzioni diverse ognuna dall'altra.

: quando visualizzi altre bozze, adesso avrai a disposizione maggiori opzioni diverse ognuna dall'altra. Perché: bozze differenti possono aiutare ad espandere la tua creatività.

Vi ricordiamo che Google Bard non è ancora disponibile in Italia ed è accessibile solamente ad un pubblico (per il momento) estremamente ristretto. Google ha dichiarato che nel corso delle settimane il chatbot avrebbe aperto le porte a più utenti, ma per il momento risulta essere confinato ancora ai soli Stati Uniti.

