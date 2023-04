KUGOO Kirin G3 a prezzo super: quasi 300€ di sconto con questo Coupon!

I monopattini elettrici sono ormai un mezzo di trasporto alla portata di tutti e soprattutto sono ovunque. Ma a volte si prova a volere di più, come nel caso del monopattino elettrico KUGOO Kirin G3, che torna in offerta con codice sconto sullo store di Banggood e che potete avere con spedizione dall'Europa.

Codice sconto KUGOO Kirin G3: come risparmiare sul monopattino elettrico in offerta

Dal design totalmente sportivo, si avvale di una struttura che punta esplicitamente all'impronta aerodinamica e alla velocità e non è un caso. Infatti, si presenta con un motore da ben 1.200W, che gli permette di superare in velocità massima raggiungibile molti altri monopattini top gamma, sebbene il limite sia sempre 25 km/h. Quanto alla batteria, è dotato di un modulo molto ampio da 18 Ah, che permette un'autonomia fino a 60 km.

Per il resto delle specifiche, abbiamo un'inclinazione massima fino a 20°, un carico fino a 100 kg, una sospensione in TPU, pneumatici da 10.5″ dentati, tre modalità di illuminazione per 7 luci presenti, un ampio display touch screen ed un doppio sistema di freni.

Il monopattino elettrico KUGOO Kirin G3 torna in offerta con codice sconto su Banggood a 735,5€ (anziché 998,7€): decisamente un bel risparmio, con tanto di spedizione gratis dall'Europa!

