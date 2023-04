Risparmia 160€ sulla bici elettrica Eleglide M1 Plus e ricevi anche un regalo

Cerchi una bici elettrica per spostarti in città in modo rapido e comodo? Stai pensando finalmente di provare un veicolo green ma non sai proprio quale scegliere? Con le offerte di Geekmall puoi puntare sulla qualità e sul risparmio insieme: una delle occasioni più ghiotte arriva con Eleglide M1 Plus, la city e-bike perfetta per principianti ed esperti, in sconto ad un prezzo super!

Eleglide M1 Plus torna in sconto: il prezzo scende di 160€ con un blocca bici a combinazione in regalo

La vita in città può essere particolarmente caotica e spesso prendere i mezzi pubblici è uno strazio. Auto e moto sono ingombranti ed inquinano e ormai per tanti utenti il modo preferito per spostarsi è rappresentato dalle bici elettriche. Eleglide M1 Plus è una soluzione pensata proprio per la città e per una guida in tutta comodità.

L'e-bike integra un motore brushless da 250W ed offre una velocità massima di 25 km/h; la batteria da 12.5 Ah permette di beneficiare di un'autonomia fino a 100 km in modalità assistita (50 km in quella elettrica). Eleglide M1 Plus è adatta alle strade asfaltate e sterrate, grazie ai pneumatici CST da 27,5″ e alla sospensione idraulica anteriore.

Presenti all'appello un cambio Shimano a 21 velocità, 3 modalità di guida e 5 livelli di pedalata assistita, un display LCD per visualizzare lo stato del dispositivo durante l'utilizzo, doppi freni a disco ed un faro LED frontale.

La bici elettrica Eleglide M1 Plus torna ancora una volta in promo grazie allo store Geekmall con un'offerta imperdibile: il prezzo scende di 100€ ed è disponibile anche un codice sconto per risparmiare altri 60€. Inoltre riceverete anche un pratico blocca bici con lucchetto a combinazione (del valore di 32,9€) in regalo.

Vi segnaliamo che la bici è disponibile con spedizione rapida (e gratis) dall'Europa. Geekmall è uno store tra i più affidabili sulla piazza, con il supporto in italiano tramite e-mail e live chat, assistenza tecnica in Italia (con 24 mesi di garanzia) e la possibilità di pagare in modo sicuro (anche con PayPal).

