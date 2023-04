Xiaomi presenta Redmi MAX 90: Smart TV con super pannello 4K e 144 Hz

Xiaomi arricchisce il suo portfolio di prodotti legati all'intrattenimento domestico portando sul mercato la nuova smart TV Redmi MAX 90. Dotata di un pannello extra-large, questa TV garantisce una visione cinematografica grazie alla risoluzione 4K, con un occhio di riguardo anche per i videogiocatori grazie al refresh rate davvero altissimo.

Redmi MAX 90 è la nuova Smart TV di Xiaomi: extra-large per una visione cinematografica

Xiaomi Redmi MAX 90 è una nuova Smart TV dotata di pannello LCD 4K da 90″ con retroilluminazione DLED e 4096 livelli di dimming. Il refresh rate si assesta sui 144 Hz, mentre la luminosità arriva fino a 700 nit. Per quanto riguarda la fedeltà cromatica, invece, il pannello garantisce il 94% della copertura del color gamut DCI-P3. Presente anche il supporto per Dolby Vision e Dolby Atmos.

Ad alimentare questa nuova smart TV troviamo un chipset quad-core A73, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione per il download di applicazioni e contenuti multimediali. Per quanto riguarda la connettività, MAX 90 offre un ingresso HDMI 2.1 (con VRR e ALLM) affiancato dalle porte USB 3.0 utili alla connessione di accessori e memorie esterne, mentre è disponibile anche il supporto per il Wi-Fi 6.

Xiaomi Redmi MAX 90 sarà disponibile in Cina tramite il sito ufficiale al prezzo di circa 1050€ (7999 yuan) a partire dal 10 maggio 2023. Al momento non sono noti i dettagli per una eventuale commercializzazione internazionale di questa nuova smart TV.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il