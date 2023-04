Bastano meno di 80€ per lavare e pulire casa con il robot ILIFE V7s Plus

Vuoi acquistare un robot aspirapolvere per la prima volta ma ti spaventano i prezzi troppo alti? Allora prova ILIFE V7s Plus, il robottino budget dal prezzo super accessibile: una soluzione alla portata di tutti, in offerta con codice sconto a meno di 80€!

Codice sconto ILIFE V7s Plus: il robot aspirapolvere che costa meno di 80€

Nonostante si tratta di un robot aspirapolvere economico, ILIFE V7s Plus è dotato di tutte le principali funzionalità di rito; inoltre abbiamo a che fare con un modello che aspira e lava i pavimenti, grazie al mop integrato e al serbatoio dell'acqua. Il dispositivo offre un'autonomia fino a 120 minuti (grazie alla batteria da 2.600 mAh) ed è dotato di un contenitore per la polvere da 300 ml.

Ovviamente non mancano varie modalità di pulizia degli ambienti e la sensistica contro le cadute e le collisioni. Un vacuum cleaner accessibile, che non si fa mancare niente!

Il piccolo robot aspirapolvere ILIFE V7s Plus torna in offerta su Geekbuying a meno di 80€ grazie al nuovo codice sconto dedicato. Presente anche l'immancabile spedizione dall'Europa, ovviamente gratis.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il