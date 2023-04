WhatsApp continua ad evolversi: maggiori informazioni per i messaggi inoltrati

Durante la pandemia, per combattere la diffusione della fake news WhatsApp iniziò ad indentificare i messaggi inoltrati più e più volte in modo chiaro all'interno dell'app di messaggistica istantanea, per segnalare i messaggi che potevano essere stati inviati con il solo scopo di diffondere false informazioni. Con un nuovo aggiornamento beta, gli sviluppatori hanno deciso di potenziare questo strumento permettendo di aggiungere ulteriori informazioni al messaggio inoltrato.

Descrizioni per i messaggi inoltrati: su WhatsApp comunicare diventa sempre più semplice

Quando si inoltra un messaggio su WhatsApp si condivide soltanto il testo (o l'immagine) in questione, lasciando poi ad un secondo messaggio il compito di spiegare il contenuto dell'inoltro o le motivazione per cui tale messaggio è stato condiviso. In futuro, tutto questo diventerà più semplice grazie ad una nuova funzione introdotta in queste ore nella versione beta di WhatsApp per Android.

Grazie a questa nuova modalità di invio, quando andremo ad inoltrare un messaggio potremo allegare anche una descrizione che spieghi il contenuto della nostra condivisione o semplicemente commenti quanto appena letto. In questo modo la comunicazione avverrà in modo diretto, senza la necessità di aggiungere un messaggio in un secondo momento e lasciar travisare l'informazione al nostro interlocutore.

Al momento non sappiamo quando questa nuova funzione sarà disponibile per tutti, ma potrebbero volerci diverse settimane di testing prima che la descrizione dei messaggi inoltrati arrivi nella versione stabile di WhatsApp per Android e iOS. Proprio di recente, Meta ha descritto le nuove funzioni che renderanno più sicure le conversazioni sulla nota app di messaggistica istantanea.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il