BEZIOR X1000 è la mountain bike elettrica potente e comoda in ogni occasione | Coupon

L'estate sta arrivando: le temperature ormai si sono fatte più miti, le giornate sono più lunghe e il bel tempo comincia a farla da padrone. Quale momento migliore per cominciare a scorrazzare in lungo e in largo con una e-bike nuova di zecca? Se siete in cerca di avventure “estreme” allora la mountain bike elettrica BEZIOR X1000 è di certo l'alleata più adatta: tanta potenza, massima sicurezza e un paio di ruote fatte apposta per affrontare anche i percorsi più impervi!

BEZIOR X1000 scende di prezzo su GOGOBEST: risparmia con questo Coupon

Caratterizzata da un look colorato e aggressivo, BEZIOR X1000 è una mountain bike elettrica con corpo pieghevole e pneumatici fat da 26 x 4″; questi sono antiscivolo e antivibrazioni, pensati appositamente per strade sterrare e non solo. Il veicolo può essere riposto nel bagagliaio dell'auto senza sforzo e senza ingombro grazie alla struttura pieghevole.

Il motore è un'unità brushless da 1000W per le massime prestazioni: la velocità si spinge fino a 25 km/h mentre la capacità in pendenza fino a 35°. La batteria impermeabile da 48V 12,8Ah garantisce circa 45 km di autonomia in modalità elettrica e circa 100 km in modalità pedalata assistita.

Ovviamente non manca un pratico display LCD per visualizzare i vari parametri della bici durante l'utilizzo. Completano il quadro un cambio Shimano a 27 velocità, un sistema a doppio freno a disco e doppi ammortizzatori (per il massimo comfort sulle strade difficili).

La bici elettrica MTB BEZIOR X1000 è disponibile in promozione su GOGOBEST: il veicolo è in offerta lampo ed è possibile risparmiare altri 50€ utilizzando il codice sconto dedicato. Inoltre, per il massimo risparmio, segnaliamo che la spedizione è gratis direttamente dall'Europa (con consegna in 2-6 giorni senza spese aggiuntive).

Date un'occhiata anche alla pagina dedicata alle offerte settimanali di GOGOBEST: qui trovate tante e-bike a prezzo ribassato, con sconti anche fino al 67%!

