In vacanza con Bluetti PowerOak EB240: oltre il 50% di sconto con questo coupon

Se siete amanti delle vacanze all'aria aperta ma non volete rinunciare a tutti i vostri dispositivi elettronici, Bluetti PowerOak EB240 è proprio la stazione di ricarica adatta alle vostre esigenze. Grazie alla super capacità da 2400 Wh, questa power station potrà alimentare e ricaricare tutti i dispositivi di cui avete bisogno, con una potenza massima di 1000 W.

Bluetti PowerOak EB240 è una stazione di ricarica ed alimentazione da 2400 Wh costruita con batterie ai polimeri di litio che garantiscono qualità e sicurezza. Il ciclo vitale di queste batterie, infatti, garantisce oltre le 2500 ricariche. La power station è in grado di supportare carichi fino a 1000 W, questo si traduce nella possibilità di collegare alla batteria addirittura una televisione o un frigorifero.

Questa stazione di ricarica è dotata di due spine AC 220V-240V, un ingresso accendisigari (come quelli delle auto) da 12V 9A, un'uscita USB-C con Power Delivery da 45W e quattro connettori USB di tipo A da 5V 3A: una dotazione in grado di alimentare qualsiasi dispositivo decidiate di collegare.

Il modello EB240 può essere ricaricato tramite la corrente di casa oppure utilizzare i pannelli solari (venduti a parte) grazie al modulo MPPT incorporato che permette di ottenere velocità di ricarica fino al 40% più veloci. Il dispositivo, inoltre, è dotato di un display LCD che facilita la comprensione e il monitoraggio dello stato delle batterie.

Bluetti PowerOak EB240 è disponibile in offerta su GeekMall al prezzo di 767€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei ed è completamente gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram GizDeals!