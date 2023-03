Xiaomi lancia il robot aspirapolvere Vacuum-Mop 3S: 4000 Pa e doppio mop

Xiaomi ha lanciato in questi giorni un nuovo prodotto dedicato alla manutenzione e alla pulizia della casa: la nuova versione 3S del robot aspirapolvere Vacuum-Mop. Questo robot è dedicato a chi non vuole spendere troppo ma non vuole rinunciare alle prestazioni di un dispositivo pulente di ultima generazione.

Xiaomi Vacuum-Mop 3S: una nuova soluzione economica per la pulizia della casa

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 3S utilizza un design a doppio mop per lavare in modo più efficace il pavimento, impiegando meno tempo e quindi risparmiando autonomia della batteria. Grazie al nuovo sistema di navigazione laser 3D con LDS, questo robot è perfettamente in grado di evitare gli ostacoli sul proprio percorso, quali possono essere oggetti depositati per terra oppure i piedi di divani, tavoli e sedie.

Grazie alla potenza del motore brushless, il robot è anche in grado di scavalcare ostacoli alti al massimo 2 cm, mentre grazie alla sua altezza particolarmente ridotta (soli 97 millimetri) è in grado di infilarsi sotto mobili, letti e divani, in modo da rimuovere facilmente la polvere che spesso si deposita sotto questo tipo di arredamento. L'aspirazione da 4000 Pa, inoltre, permette di rimuovere lo sporco con estrema facilità.

Grazie alla sua natura smart, il robottino può essere facilmente controllato dall'app Mijia oppure tramite l'assistente vocale XiaoAI che permette di impartire comandi direttamente con la voce e di accende o spegnere il dispositivo a proprio piacimento.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 3S sarà disponibile in Cina a partire dal 22 marzo, al prezzo di circa 245€ (1799 yuan). Al momento non è chiaro se l'azienda cinese ha intenzione di commercializzare il prodotto anche al di fuori della madre patria, ma vista la presenza dei precedenti modelli sul mercato internazionale potrebbe essere solo questione di tempo prima che arrivi anche in Europa.

