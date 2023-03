Xiaomi lancia MIUI+ Global? Occhio alle fake news

Vi ricordate della MIUI+, la pseudo-modalità Desktop che Xiaomi aggiunse qualche anno fa con il rilascio della MIUI 12.5? Se non ve la ricordate, non vi biasimo: sin da allora, Xiaomi l'ha fatta rimanere un'esclusiva della MIUI China per non si sa bene quale motivo. Non che sia la prima volta che una feature software di Xiaomi debutta prima in Cina, ma dopo oltre due anni ci aspettavamo che il rilascio avvenisse anche in occidente. Da allora abbiamo avuto MIUI 12.5 Enhanced, MIUI 13 e MIUI 14, ma in nessuno di questi casi Xiaomi l'ha resa una feature disponibile fuori dai propri confini.

Bisognerà ancora attendere prima che la modalità MIUI+ arrivi veramente in occidente

Tuttavia, con il rilascio della MIUI 14 è iniziata a circolare la voce dell'esistenza della MIUI+ Global; nello specifico, si fa menzione del fatto che sia disponibile soltanto sulla serie Xiaomi 13 e la serie Xiaomi Pad 5. Tuttavia, questa notizia parte da un misunderstanding, perché quello a cui si fa riferimento non è la vera MIUI+ bensì la funzione Connected Devices, che con la MIUI 14 Global ha fatto il debutto appunto su serie 13 e Pad 5.

In poche parole, Connected Devices è presente solo nella MIUI Global ed è come fosse una versione “castrata” della MIUI+, dove non soltanto il supporto è presente solo su una ristrettissima cerchia di dispositivi (mentre in Cina tutti i modelli la supportano) ma soprattutto non funziona su PC, nonostante sul mercato Global siano venduti prodotti come Xiaomi Book S; come mostrato nella recensione, la MIUI+ (cinese) può girare anche su PC di altre marche, perciò ci si aspetterebbe che il supporto venga esteso fuori dalla Cina, ma così non sta accadendo.

Ed è un peccato, perché non sarà Samsung DeX ma perlomeno con MIUI+ è possibile eseguire una serie di funzioni che mettono in simbiosi smartphone, tablet e PC, eseguendo un mirroring dello schermo del telefono che permette di spostare file, gestire le notifiche, eseguire app, fare multitasking, scrivere note e così via.

