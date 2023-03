Lavaggio rapido in soli 15 minuti grazie alla nuova lavatrice Xiaomi Mijia

La vita moderna è sempre più frenetica e anche la pulizia dei propri vestiti diventa una necessità sempre più pressante con i mille impegni quotidiani. Proprio per questo, Xiaomi ha pensato ad una nuova lavatrice che offre un lavaggio rapido davvero efficace in pochissimi minuti, in modo da aver più tempo a disposizione per l'asciugatura ed indossare i panni subito dopo.

Xiaomi lancia in Cina la nuova Xiaomi MIJIA Wave Wheel Washing Machine 8kg

Xiaomi MIJIA Wave Wheel Washing Machine 8 kg è una nuova lavatrice che offre ben 10 modalità di lavaggio dei panni, in modo da soddisfare tutte le esigenze in termini di tessuti e scenari di pulizia. Le opzioni includono anche un velocissimo, ma efficace, lavaggio rapido in 15 minuti, oltre alle classiche modalità di lavaggio profondo.

Il cestello è realizzato in acciaio inossidabile, in modo da non rovinare i capi in lavaggio, mentre al termine delle operazioni questa lavatrice è in grado di auto-pulirsi per evitare di lasciare tracce di sporco e batteri che possano limitare l'autonomia del dispositivo. La capacità da 8 kg permette di lavare contemporaneamente circa 36 capi di abbigliamento.

Xiaomi MIJIA Wave Wheel Washing Machine 8kg è disponibile in Cina al prezzo di circa 110€ (749 yuan) grazie alla promozione di lancio. Il prezzo salirà a circa 130€ (899 yuan) una volta terminata la promozione. Al momento non sono disponibili informazioni su un eventuale lancio sul mercato internazionale di questo prodotto.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il