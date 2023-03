TikTok vuole limitare l’utilizzo dell’app a 60 minuti al giorno per bambini e adolescenti

I social ci tengono incollati allo smartphone per ore, sottraendoci tempo prezioso che avremmo potuto investire in altre attività. Lo studio, ad esempio. Mentre Instagram ha lavorato ad una speciale modalità pensata per accrescere la concentrazione sullo studio e sul lavoro, TikTok ha annunciato di star rilasciando una nuova funzionalità specifica per gli adolescenti che volta a limitare l'utilizzo dell'app. Ma non sembra essere così convincente.

Ecco come TikTok cercherà di limitare l'utilizzo dell'app da parte di bambini e adolescenti

A breve, TikTok rilascerà una nuova funzionalità volta a limitare l'utilizzo dell'app da parte di bambini e adolescenti di un'età inferiore ai diciotto anni. Questa nuova funzione applicherà in modo automatico un limite di 60 minuti di utilizzo giornaliero di TikTok, e chiederà agli utenti che oltrepasseranno questo limite di inserire un passcode specifico.

Agli utenti con un'età inferiore ai 13 anni, verrà chiesto ai loro genitori o tutori di stabilire un codice, il quale verrà richiesto al raggiungimento di 60 minuti di utilizzo dell'app per sbloccare un ulteriore tempo di utilizzo di 30 minuti. Il problema è che questa funzione può facilmente essere disabilitata all'interno delle impostazioni dell'app, per cui il tentativo di limitare il tempo che gli adolescenti spendono su TikTok ogni giorno potrebbe rivelarsi vano.

Ad ogni modo, l'intento di TikTok è di rendere gli utenti più consapevoli del tempo trascorso sull'app e lo farà anche inviando loro un report settimanale tramite posta elettronica, che fornirà loro una serie di informazioni su come il Social viene utilizzato.

Secondo voi, questa strategia funzionerà? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo vi è piaciuto, condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

