Fritz!OS si aggiorna alla versione 7.50: nuove funzionalità per Fritz!App

In queste ore AMV ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Fritz!OS che arriva in questo modo alla versione 7.50. Le novità riguardano principalmente le Fritz!App e la possibilità di gestire al meglio le reti mesh create con i modem e i router Fritz, create in pochi semplici passi grazie a MyFRITZ!App.

Reti mesh sempre sotto controllo grazie al nuovo aggiornamento di Fritz!OS

L'aggiornamento 7.50 di Fritz!OS permette di vedere in modo rapido ed efficace una panoramica di tutti i dispositivi connessi alla rete Mesh, formata dai FRITZ!Box o FRITZ!Repeater. La rete può essere monitorare anche fuori casa, grazie al collegamento remoto che permette di visualizzare i dispositivi anche quando non si è fisicamente connessi alla rete.

La nuova funzione “scenario“, inoltre, permette agli utenti di collegare i dispositivi e le funzionalità della rete domestica in modo da poterle gestire tutte insieme. Grazie alla FRITZ!App Smart Home, questa gestione può essere effettuata anche attraverso il telefono.

Una volta creato uno scenario specifico, come ad esempio “Ritorno a casa“, l'utente può attivarlo dal proprio smartphone prima di arrivare a casa. In questo modo, il Wi-Fi si attiva, le prese intelligenti si accendono e la segreteria telefonica viene spenta, rendendo l'ambiente domestico più accogliente e funzionale.

Per aggiornare il vostro Fritz!Box non dovete far altro che navigare nell'interfaccia di configurazione, nelle impostazioni di “Sistema > Aggiornamento > Versione Fritz!OS > Trova nuova versione“.

