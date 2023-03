Un 2024 di sorprese di Samsung: tanti pieghevoli e nuove serie

Il 2023 è appena iniziato, abbiamo da poco assistito alla presentazione della serie S23 ma un leaker si è spinto oltre, svelando quali sarebbero gli smartphone che Samsung che vedremmo nel corso del 2024. È un rumor piuttosto corposo e rilevante, dato che svela una vera e propria ristrutturazione da parte dell'azienda, sia che si parli di smartphone tradizionali che di pieghevoli.

Samsung starebbe preparando un catalogo di smartphone molto diverso per il 2024

In quanto a pieghevoli, questa fuga di notizie parla di ben 6 modelli in arrivo nel prossimo anno, ma di questo abbiamo già parlato in un articolo dedicato. Parlando invece di smartphone classici, si vocifera che Samsung starebbe pianificando di rivedere i suoi piani da qualche anno a questa parte, ovvero cancellare Galaxy S24 Plus. Da quando il vero top di gamma è il modello Ultra, le vendite del modello Plus sono andate calando: chi da un lato preferisce il più compatto ed economico modello base, chi dall'altro preferisce spendere di più e avere tutto il meglio da parte di Samsung. Questo è un rumor in giro già da tempo, e il suo posto sarebbe invece preso da un nuovo modello premium, di cui però non sappiamo nulla di più: che possa trattarsi di un rivale compatto di iPhone SE?

Ci sarebbero anche novità per la fascia media, dove verrebbe introdotta una presunta nuova serie Galaxy K; anche qua non sappiamo molto, se non che a inizio anno vennero certificati degli inediti modelli SM-Kxxx, che però sembrerebbero essere nomi in codice per la serie S23, ma rimaniamo in attesa per capirne di più. Nel frattempo, sappiamo che Samsung avrebbe anche deciso di eliminare diversi modelli della serie Galaxy A.

Q3 products

Tablet, Flip & Fold are the only galaxy product with the least costcut



and it's impossible to launch every year with less than $100 price hike

not even $200



Making higher variant is necessary to showcase the latest hardware instead holding back & sold to other brand — RGcloudS (@RGcloudS) February 21, 2023

