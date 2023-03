Xiaomi lancia il 5G DSDA: il Dual SIM diventa più utile

Era solo questione di tempo prima che la tecnologia Dual SIM Dual Active abbracciasse anche le ultime reti 5G, e la prima a renderla pubblica è Xiaomi, con un annuncio al MWC 2023 di Barcellona. Dopo qualche anno di transizione, il 5G è nelle tasche di sempre più persone nel mondo, in oriente e in occidente. Ne consegue che la gente inizia ad avere più di una SIM con supporto 5G: per questo, avere uno smartphone 5G che sia in grado di mantenere connesse entrambe le SIM può rivelarsi utile o essenziale per chi possiede due numerazioni.

La tecnologia 5G DSDA presentato da Xiaomi offre più velocità e un vero dual SIM

Così come accadeva sotto rete 4G, anche il 5G DSDA (Dual SIM Dual Active) di Xiaomi funziona allo stesso modo, e ciò porta con sé due vantaggi. Il primo è quello di poter aumentare la velocità di download, unendo le prestazioni delle due SIM e poter così offrire velocità di picco maggiori rispetto agli smartphone Dual SIM Dual Standby. Il secondo è quello di essere raggiungibile su entrambi i numeri, indipendentemente da quale si sta utilizzando come principale; mentre si sta ricevendo una chiamata sulla SIM 1 si può quindi ricevere una chiamata o un messaggio sulla SIM 2 e viceversa, senza preoccuparsi di farsi trovare irraggiungibile.

Per il momento, però, nessuno smartphone Xiaomi supporta ufficialmente la tecnologia 5G DSDA, perciò dovremo attendere per assistere al lancio del primo in grado di farlo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il