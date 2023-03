Questo sito Samsung ti dice che display OLED c’è sul tuo telefono

Se come me siete amanti dell'hardware, allora potreste essere curiosi di scoprire che tipologia di schermo c'è sul proprio smartphone: si tratta di un OLED o no? E chi lo produce? Per fugare questa curiosità adesso c'è un sito dedicato creato da Samsung, con cui gli utenti in tutto il mondo possono scoprire quale tipo di pannello OLED (se di OLED si trattasse) è montato sul proprio dispositivo.

Vuoi scoprire se il tuo smartphone ha uno schermo OLED di Samsung? Ecco come fare

Scansionando il codice QR o cliccando sul link a fine articolo sarete reindirizzati alla pagina in questione, OLED Finder, dove si viene accolti da una schermata in cui selezionare il marchio del proprio smartphone e il modello specifico. Oltre a Samsung è possibile selezionare brand quali Xiaomi, OPPO, OnePlus, vivo, iQOO, Realme, Meizu e ASUS, ma è possibile che la lista si espande nel corso del tempo (per il momento si contano circa 700 modelli). Qualora il vostro modello non fosse disponibile in questo database, è molto probabile che non abbia un pannello OLED fabbricato da Samsung; per alcuni brand cinesi come Huawei e Honor, infatti, c'è anche BOE a fornire schermi di matrice OLED.

Secondo Samsung, circa il 70% degli smartphone OLED utilizzano pannelli fabbricati da Samsung; secondo la compagnia sud-coreana, gli schermi OLED di Samsung vantano matrice Diamond Pixel ad alta leggibilità, consumi più bassi grazie alla tecnologia Eco² OLED, meno luci blu e ampia copertura cromatica 120% DCI-P3.

Scopri quale schermo hai sul tuo smartphone

