La fotocamera di Samsung Galaxy A54 punterà molto in alto

Adesso è ufficiale: manca meno di una settimana al rinnovo della famiglia Galaxy A, e uno dei modelli più attesi è proprio Samsung Galaxy A54. Dopo il successo riscosso dai capitoli precedenti A52, A52s e A53, in tanti sono curiosi di scoprire cosa porterà sul piatto la nuova generazione della serie A5x. E pur trattandosi di un prodotto che si inserirà nella tipica fascia mid-range, sembra che per questo nuovo modello Samsung abbia puntato molto sulla fotocamera.

Trapelano le specifiche di Samsung Galaxy A54, e la fotocamera sarà una delle sue peculiarità

Sulla base delle voci di corridoio finora uscite in rete, Samsung Galaxy A54 dovrebbe essere munito di una tripla fotocamera da 50+12+5 MP con sensori aggiuntivi come ultra-grandangolare e macro, oltre che una selfie camera da 32 MP. Ritroveremo anche la stabilizzazione ottica OIS, ma la vera novità si chiamerà Nightography, una serie di funzionalità che sono state introdotte con il lancio della serie top Galaxy S23. La notizia arriva direttamente dal sito Samsung, su cui sono state anticipate le novità dello smartphone. Queste feature puntano a migliorare i risultati in condizione di scarsa luminosità, con una IA che agisce per ottenere foto quanto più nitide possibili sfruttando la modalità Notte e Pro con cui regolare parametri quali ISO e otturatore, usufruendo del sistema OIS per poter scattare a lunga esposizione senza bisogno di un treppiede.

C'è quindi una certa curiosità nel constatare se la fotocamera di Samsung Galaxy A54 sarà effettivamente all'altezza delle aspettative, anche in vista dell'aumento di prezzo.

