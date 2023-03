Samsung Galaxy A54, A34 e A14: svelati i prezzi (in aumento

Aggiornamento 09/03: spuntano nuovi dettagli su prezzi di Samsung Galaxy A54, A34 e A14. Trovate tutte le informazioni nell'articolo.

Samsung avrebbe intenzione di alzare i prezzi della fascia media, pa partire dai prossimi Galaxy A54, A34 e A14. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, stando a quanto trapelato il produttore coreano potrebbe aumentare (non di poco) i prezzi dei modelli medio-gamma che dovrebbero debuttare nel prossimo futuro.

Samsung Galaxy A54, A34 e A14 costeranno di più? Pare proprio di sì

Le indiscrezioni comparse in rete fanno riferimento al mercato della Francia, ma ci aspettiamo che valgano anche per l'Italia. Detto ciò, il prezzo di Samsung Galaxy A54 dovrebbe salire a 519€ per il modello base da 8/128 GB e a 569€ per quello top da 8/256 GB. Per quanto riguarda Samsung Galaxy A34, le cifre si attesterebbero sui 419€ per il taglio da 6/128 GB per poi salire a 499€ per quella da 8/256 GB. Infine, Samsung Galaxy A14 4G costerebbe 219€ per l'unica versione da 4/64 GB, mentre la variante 5G avrebbe un costo di 249€ per quella da 4/64 GB e 299€ per quella da 4/128 GB.

Qua di seguito trovate un riepilogo con relativo confronto alla scorsa generazione per capire a quanto ammonterebbero gli aumenti di prezzo:

4/64 GB 4/128 GB 6/128 GB 8/128 GB 8/256 GB A53 5G 469€ 529€ A54 5G 519€ 569€ A33 5G 389€ A34 5G 419€ 499€ A13 4G 189€ 209€ A14 4G 219€ A14 5G 249€ 299€

Se volete scoprire tutti i dettagli di Samsung Galaxy A54, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo. Per l'approfondimento su Samsung Galaxy A34, invece, cliccate QUI.

