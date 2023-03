Samsung Galaxy S23 Ultra: come fixare il bug della S Pen

Se siete fra i possessori di Samsung Galaxy S23 Ultra, allora potreste esservi accorti dell'esistenza di un bug software che impedisce il normale funzionamento della S Pen. Sono diverse le segnalazioni apparse su forum, social e Reddit in cui gli acquirenti del top di gamma Samsung si lamentano di non riuscire a utilizzare lo stylus come dovrebbero.

C'è un fastidioso bug con la S Pen di Samsung Galaxy S23 Ultra: come risolvere

Utilizzando Samsung Galaxy S23 Ultra ci si può imbattere nel messaggio che comunica la disconnessione della S Pen, uno scollegamento anomalo che avviene quando il pennino viene estratto dal suo alloggiamento per essere utilizzato; anche provando a reinserirlo nello slot, lo stylus continua a disconnettersi in maniera randomica una volta riestratta.

Samsung dovrà rilasciare un aggiornamento con il relativo fix software, ma nel frattempo esistono alcuni modi con cui l'utente può risolvere. Andando nel menu Impostazioni/Funzioni avanzate/S Pen/Altre impostazioni riattivate il toggle “Tieni la S Pen connessa” (di default dovrebbe essere disabilitato); qualora non funzionasse, potete provare a cliccare sui tre pallini in alto a destra nel menu S Pen per fare il ripristino.

