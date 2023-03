Quando esce Xiaomi 13 Ultra: spunta una possibile data

Nonostante il lancio di due top di gamma di tutto rispetto, Xiaomi non ha ancora finito. La compagnia cinese lancerà anche il potente Xiaomi 13 Ultra, dispositivo che alzerà ulteriormente il tiro: facciamo il punto della situazione e andiamo a conoscere tutti i dettagli sulla presunta data di presentazione.

Quando esce Xiaomi 13 Ultra: cosa sappiamo sulla data di presentazione del prossimo flagship

Xiaomi 12S Ultra

Al momento l'azienda non ha ancora svelato ufficialmente quando esce di Xiaomi 13 Ultra e ci sono solo voci di corridoio e immagini leak sulla possibile data di presentazione. Secondo un noto insider l'evento di lancio del top di gamma sarebbe atteso per il mese di maggio: ci sarebbe da pazientare ancora un po'. Tuttavia un recente poster leak riaccende la speranza e anticipa la data d'uscita.

In base a quanto si evince, il futuro Xiaomi 13 Ultra dovrebbe essere lanciato il 17 aprile 2023: tuttavia è bene prendere quest'immagine con le dovute precauzioni. Il rischio fake è altissimo, se non sicuro; di conseguenza è meglio attendere indiscrezioni da fonti più affidabili. Comunque una cosa è certa: il top di gamma arriverà anche in versione Global.

Non appena ci saranno novità, aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Cosa aspettarsi dal prossimo Xiaomi 13 Ultra

Per quanto riguarda design e specifiche di Xiaomi 13 Ultra, al momento ci sono solo leak. Il dispositivo dovrebbe ricalcare lo stile del precedente 12S Ultra, con un enorme modulo fotografico circolare (ecco alcune immagini trapelate in rete).

Il comparto tecnico farebbe affidamento sullo Snapdragon 8 Gen 2 e ovviamente non dovrebbe mancare una ricarica di tutto rispetto (90W, wireless da 50W) ed una fotocamera stellare, forse da 50 + 50 + 50 + 50 MP. Volete saperne di più sul prossimo flagship di Xiaomi? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento!

