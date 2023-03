OnePlus 11 Jupiter Rock Edition ufficiale: si ispira a Giove ed è unico nel suo genere

Come anticipato dai teaser e dalle informazioni dei giorni scorsi, la casa cinese ha alzato il sipario su OnePlus Jupiter Rock Limited Edition: andiamo a conoscere tutte le novità di questa versione speciale, insieme ai dettagli sul prezzo e le differenze con il top di gamma in versione standard.

OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition: che cosa cambia | Caratteristiche, differenze e prezzo

Com'è facile intuire dal nome, la nuova versione di OnePlus 11 è stata realizzata a tema spaziale e precisamente strizza l'occhio al pianeta Giove. Il design dello smartphone resta invariato, fatta eccezione per una back cover dotata di una straordinaria colorazione, con delle sottili venature ed un'atmosfera generale che ricorda la superficie di Giove.

OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition è stato realizzato con materiale e processi inediti: si tratta del primo smartphone in materiale roccioso microcristallino 3D, con una texture definita Diamond Star Array ed una sensazione unica al tatto. Infatti, il dispositivo risulterà sempre fresco al tocco, per un'esperienza premium unica nel suo genere.

Ovviamente non può mancare una confezione di vendita dedicata, sempre a tema spaziale (e con uno spillo per SIM e degli adesivi).

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la nuova incarnazione del top di gamma non presenta novità (date un'occhiata alla nostra recensione). OnePlus 11 Jupiter Rock Edition viene proposto nella sola configurazione da 16/512 GB, al prezzo di circa 656€ al cambio attuale (ossia 4899 yuan). Le vendite partiranno dal 3 aprile, per ora solo in Cina.

