I migliori robot aspirapolvere su Amazon per le Offerte di Primavera

Le offerte di Primavera di Amazon sono arrivate: l'e-commerce più famoso al mondo ha pensato bene di ingannare l'attesa per i prossimi Prime Day con una promozione super interessante. I saldi primaverili portano tante occasioni tech, ma se siete in cerca di un compagno per le grandi pulizie allora siete nel posto giusto: andiamo a scoprire insieme quali sono i migliori robot aspirapolvere da acquistare su Amazon in occasione delle offerte di Primavera!

Ecco i migliori robot aspirapolvere da acquistare durante le offerte di Primavera Amazon

Yeedi Vac 2 Pro

Uno dei robot aspirapolvere più interessanti dei saldi di Primavera Amazon è di certo Yeedi Vac 2 Pro, un modello adatto a chi non vuole spendere una fortuna (ma che comunque punta ad un dispositivo di tutto rispetto). Il robottino aspira e funge da lavapavimenti grazie al mop integrato. Quest'ultimo si muove 5 volte più velocemente rispetto allo strofinamento manuale, grazie al sistema di mopping oscillante: un compagno ideale per le pulizie di casa.

Tra le altre caratteristiche non può mancare un sistema per la navigazione e mappatura degli ambienti con tecnologia di rilevamento 3D degli ostacoli. Inoltre parliamo di un modello con potenza di aspirazione fino a 3.000 PA, controlli smart tramite app, un sistema di rilevamento dei tappeti e fino a 240 minuti di autonomia.

Dreame W10

Con Dreame W10 alziamo leggermente il tiro: cambia la fascia di prezzo e cambiano le caratteristiche. Per prima cosa abbiamo l'aggiunta di una stazione di svuotamento e di auto-pulizia, la potenza di aspirazione sale a 4.000 PA e il lavaggio dei pavimenti diventa più accurato.

Il robottino aspirapolvere 2 in 1 Dreame affronta qualsiasi tipo di sporco senza tirarsi indietro, secco o umido che sia. La tecnologia di lavaggio offre due mop che ruotano a velocità elevata mentre la capiente batteria da 6.400 mAh consente di pulire fino a 300 m2 con una sola ricarica.

Quando i mop sono sporchi, W10 ritorna automaticamente alla sua base di ricarica per la pulizia; inoltre il sistema di asciugatura sfrutta l'aria calda per prevenire la crescita di muffa e batteri.

Ecovacs Deebot X1e OMNI

La nostra panoramica dei migliori robot aspirapolvere da acquistare durante le offerte di Primavera Amazon si concludere con un dispositivo premium, disponibile con uno sconto davvero niente male. Ecovacs Deebot X1e OMNI è di certo il vacuum cleaner dal prezzo più alto rispetto agli altri due modelli ma il motivo è presto detto. Si tratta di un robottino top con tanto di dock di svuotamento e funzionalità stellari.

Inoltre anche se si tratta di una cifra importante è comunque un'occasione d'oro per acquistare Deebot X1e OMNI: grazie all'evento Spring Sales di Amazon, il prezzo scende di ben 450€. Nella nostra recensione abbiamo snocciolato tutti i segreti del robottino: si tratta di una soluzione con stazione di svuotamento OMNI All-in-one, con una capienza di 3L ed un sistema di pulizia automatica dei mocio integrati (con tanto di asciugatura con aria calda).

Oltre a spazzare, il dispositivo funge anche tra pratico lavapavimenti: i panni per lavare ruotano fino a 180 volte al minuto, per la massima igiene. Non mancano il rilevamento degli ostacoli 3D (con AIVI 3.0), i controlli vocali, la tecnologia TrueMapping 2.0 (con sensore dToF) e tanto altro ancora!

