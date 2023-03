Ecovacs Deebot X1e OMNI costa 450€ in meno con le offerte di primavera Amazon

Cerchi l'alleato perfetto per le pulizie di primavera? Una soluzione potente, in grado di portare grandi benefici in casa e a tutta la famiglia? Allora è arrivato il momento di passare ad Ecovacs Deebot X1e OMNI, il robot aspirapolvere premium potente e ricco di funzionalità: il prezzo scende di ben 450€ grazie alle offerte di primavera su Amazon!

Ecovacs Deebot X1e OMNI scende di prezzo su Amazon: un'occasione top con le offerte di primavera

Il mese di marzo è il momento della rinascita, con l'arrivo della primavera: la natura si desta, le giornate si allungano e per tantissimi utenti è tempo delle grandi pulizie. Per queste e per le pulizie quotidiane è bene puntare su un alleato in grado di fornire il giusto supporto: con Ecovacs Deebot X1e OMNI potete mettervi comodi e pensare al relax, oppure passare alle altre faccende.

Il robot aspirapolvere targato Ecovacs è una soluzione top da oltre 1.200€ e in occasione delle offerte di primavera, il prezzo scende vertiginosamente su Amazon. Ma cosa rendere Deebot X1e OMNI così speciale?

Si tratta di un robottino potente, con funzione di aspirazione e di lavapavimenti, accompagnato dalla pratica stazione OMNI All-in-one. La base di svuotamento ha una capienza di 3L e può contenere fino a 60 giorni di sporco. In questo modo il dispositivo sarà sempre pronto a spazzare; inoltre la stazione è dotata di un sistema di pulizia automatica che prepara al meglio Deebot X1e OMNI per il ciclo di pulizia successivo.

Una volta tornato alla base, la funzione di auto-pulizia si occuperà di svuotare il contenitore dello sporco e di tirare a lucido i mop integrati. Inoltre la stazione asciuga i panni in automatico, in modo da evitare la proliferazione di batteri e i cattivi odori.

Tra le altre caratteristiche di Ecovacs Deebot X1 Omni è impossibile non citare il sistema AIVI 3.0, dedicato al riconoscimento degli oggetti basato sull'intelligenza artificiale. Il robot è in grado di riconoscere gli ostacoli rapidamente e di mappare in modo efficace gli ambienti domestici (con la tecnologia True Mapping 2.0 con sensore dToF). Inoltre la telecamera anteriore Starlight permette di visualizzare la casa in tempo reale: il robot si trasforma all'occorrenza in una pratica IP Camera.

Per quanto riguarda la pulizia dei pavimenti, il robot integra delle spazzole laterali per rimuovere lo sporco da angoli e fessure, una spazzola rotante principale, una potenza di aspirazione di 5.000 PA ed un sistema di lavaggio con mop rotanti Turbo 2.0 OZMO (fino a 180 rotazioni al minuto). Per concludere segnaliamo la presenza dell'assistente vocali Yiko e di un'autonomia top, fino a 260 minuti.

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X1e OMNI è in offerta su Amazon ad un prezzo super conveniente: solo 849€, con uno sconto di ben 450€, grazie alle offerte di primavera. La promozione è valida dal 27 al 29 marzo e – ovviamente – si tratta di un prodotto con sensazione Prime. Un'occasione davvero imperdibile!

