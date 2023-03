Tablet Teclast in sconto con i saldi di primavera Amazon: si parte da meno di 100€!

La stagione della rinascita comincia all'insegna del risparmio tech: le offerte di Primavera di Amazon sono il momento adatto per prepararsi alle vacanza estive e alle giornate al mare. Come? Ma di certo con un bel tablet Teclast a prezzo stracciato: i saldi di Primavera sono arrivati e ci sono occasioni davvero niente male, anche sotti i 100€ (e ovviamente con tanto di spedizione Prime)!

Offerte di Primavera Amazon: i migliori tablet Teclast in sconto

Dopo un periodo lontano dai riflettori, ormai i tablet sono ritornati in auge al pari di smartphone e indossabili. Un dispositivo di questo tipo permette di accedere a tantissimi contenuti, godendo della qualità di uno schermo ampio: giochi, eBook, film e serie TV in streaming. È possibile accedere ai propri contenuti multimediali preferiti in qualsiasi momento e ovunque, anche al mare o in montagna!

Volete approfittare delle offerte di Primavera Amazon per aggiornare il vostro tablet oppure per dare una possibilità a questa categoria di prodotti? Allora eccovi serviti con le occasioni targate Teclast!

Teclast T50 è di certo il modello più completo ed è particolarmente adatto da portare in giro. Si tratta infatti di un tablet Android con connettività 4G LTE: basterà inserire una SIM con un piano dati attivo per utilizzare Internet ovunque. Il dispositivo è dotato di un ampio schermo IPS da 11″ con risoluzione 2K, un processore UnisoC T616, 8/128 GB di memorie, Android 12 ed una batteria da 7.500 mAh.

Nn si fa mancare nulla, nemmeno un corpo in metallo e il GPS integrato: in questo modo il tablet diventa un navigatore con un super schermo.

I saldi di Primavera continuano con Teclast M40 Pro, un altro tablet con 4G LTE. Anche in questo caso sono presenti 8 GB di RAM, 128 GB di storage ed un chipset T616. Lo schermo è un pannello da 10.1″ Full HD e il tutto è racchiuso in un pratico corpo metallico (leggero e resistente). Presenti all'appello il GPS, 7.000 mAh di batteria ed un sistema audio Momentum II a quattro speaker.

Gli amanti del risparmio troveranno pane per i loro denti con il “piccolo” Teclast P30S: il prezzo scende ma le caratteristiche restano sempre ottime. Il tablet è equipaggiato con un chipset MediaTek Kompanio 500, 4/64 GB di memorie, uno slot microSD per espandere lo spazio d'archiviazione fino a 1 TB, Android 12.

Il dispositivo presenta un display brillante da 10.1″ HD ed è dotato di una scocca caratterizzata da una splendida finitura blu mare.

La offerte di primavera continuano con un altro tablet low budget, ossia Teclast P25T. Si tratta di un modello super accessibile, in sconto a soli 87.9€! Elegante e colorato, il tablet P25T offre uno schermo da 10.1″ HD, un processore Rockchip a 64 bit, 4/64 GB di memore ed Android 12, per un'esperienza software leggera e fluida.

Insomma, un tablet basilare per chi è senza troppe pretese, ma comunque in grado di regalare delle soddisfazioni (grazie al suo design stiloso e l'ampio pannello frontale).

