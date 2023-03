Midjourney è troppo popolare: stop alla versione gratuita

L'aumentare della popolarità delle intelligenze artificiali generative comporta anche un grande pressione sui server che spesso non sono abituati a gestire così tanti utenti collegati contemporaneamente. Questo è il caso di Midjourney che ha visto la sua popolarità schizzare alle stelle con gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto Donal Trump ed una popolare video-guida cinese.

Un popolare video cinese porta alle stelle l'utilizzo di Midjourney

Molti utenti, a seguito delle ultime notizie che vorrebbe l'ex presidente degli Stati Uniti Donal Trump in procinto di essere arrestato, hanno provato ad immaginare come si sarebbe svolta la cattura da parte della polizia utilizzando Midjourney (recentemente aggiornato alla versione 5) per creare immagini “fake” del suo arresto. La pressione sui server è stata tale da portare gli sviluppatori alla chiusura temporanea della versione gratuita.

David Holz, CEO di Midjourney, ha commentato: “Un'enorme quantità di persone ha creato account usa-e-getta per creare immagini gratuite, conducendo ad una richiesta straordinaria ed un abuso della versione di prova del servizio“. Secondo Holz, la causa sarebbe da ricercare in popolare video cinese che spiega come “abusare” della prova gratuita di Midjourney.

Il sovraffollamento dei server ha causato disagi anche gli utenti abbonati al servizio e proprio per questo motivo gli sviluppatori si sono visti costretti ad impedire momentaneamente l'accesso all'intelligenza artificiale generativa. Attualmente, non è nota una data per il ritorno della versione di prova di Midjourney.

